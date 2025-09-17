Король Чарльз спробує вплинути на Трампа заради Україну: чи вдасться це йому

Дональд Трамп і принц Чарльз під час зустрічі 2019 року / © Getty Images

Реклама

Велика Британія сподівається, що особисте спілкування президента США Дональда Трампа з королем Чарльзом допоможе очільнику Білого дому змінити позицію щодо війни в Україні. Попри скепсис експертів, союзники Києва готові використовувати будь-який шанс.

Про це йдеться у статті Politico.

Союзники України докладають усіх зусиль, аби Трамп залишався прихильним до їхньої справи. Цього тижня до цієї місії долучили навіть короля Англії Чарльза. Разом із першою леді Меланією Трамп стане першим президентом США, якого офіційно прийматимуть у Віндзорському замку. Це ще один безпрецедентний елемент другого державного візиту політика, який особливо цінує власну винятковість.

Реклама

Британія підготувала найвищий рівень урочистостей: парад, бенкети та демонстраційні польоти, що раніше вразили Трампа. Такі жести покликані нагадати про тривалу військову співпрацю між двома країнами.

«Є надія, що королівська чарівність створить ґрунт для нових зусиль прем’єр-міністра Кіра Стармера та його старших помічників, щоб переконати Трампа посилити тиск на президента Росії Володимира Путіна заради миру в Україні», — йдеться у матеріалі.

Хоча ця тема офіційно не фігуруватиме у програмі візиту, експерти прогнозують, що питання обговорюватиметься кулуарно.

Представник оборонного відомства, який побажав залишитися анонімним, підкреслив, що король «дуже заглиблений» у переговори щодо припинення вогню та підтримує тісні контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

«Це дає прем’єр-міністру зброю, якої немає у багатьох інших європейських лідерів: співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонстрував свою підтримку Києву і готовий зробити свій внесок, щоб протистояти скептицизму США щодо цієї справи», — наголошується у статті.

Роль короля Чарльза

Хоча Трамп часто ігнорує усталені традиції, до британської королівської родини він ставиться з повагою, і організатори візиту планують використати це на свою користь.

Перед від’їздом президент США назвав Чарльза «таким елегантним джентльменом» і охарактеризував візит як «велику честь».

Та ставлення Трампа до Зеленського було набагато менш шанобливим: він неодноразово натякав, що український президент частково відповідальний за війну, і навіть принизив його під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Реклама

На тлі невизначеної підтримки з боку США, Зеленський отримав відчутного союзника в особі короля. Після скандальної зустрічі у Вашингтоні Чарльз запросив українського лідера на чай у Сандрінгем, а згодом — на обід у Віндзорі перед самітом НАТО.

Орися Луцевич із Chatham House зауважила, що такі жести були сигналом «солідарності та нагадування про те, хто є жертвою, а хто агресором» на тлі «спотворень та дезінформації» Кремля.

Колишній британський дипломат підкреслив, що попри відсутність офіційних заяв із питань політики, король «вправно знаходить інші способи висловити свої погляди».

На це у нього буде час: президент США проведе ніч у Віндзорському замку, де його чекатиме процесія та державний бенкет.

Реклама

«Було б не дивно, якби він використав цю можливість приватно, щоб заохотити президента підтримати Україну більш ефективно», — зазначив дипломат.

Королівський радник підтвердив інтерес Чарльза до української теми, нагадавши про його звернення до українців у День незалежності з закликом до «справедливого і тривалого миру».

Складні переговори

Невідомо, наскільки королівський вплив зможе змінити позицію Трампа. Один із радників нагадав, що теплий прийом монархів Нідерландів у минулому допоміг президенту США підтримати НАТО.

У супроводі Трампа цього разу будуть держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф, що відкриває шлях для впливу й на його команду. До того ж Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс останнім часом виявляють більший інтерес до української перспективи.

Реклама

Біограф Чарльза Роберт Хардман зазначав: «З точки зору м’якої сили, інші світові лідери, інші країни набагато більше зацікавлені в монархії, ніж у Даунінг-стріт».

Цей контраст може виявитися особливо цінним для Стармера, який зіштовхується з внутрішніми політичними викликами.

Та навіть за такої підтримки переконати Трампа рішучіше діяти на користь України буде нелегко. Хоча він висловлює дедалі більший скепсис щодо Путіна, це поки не виливається у конкретні кроки.

У соцмережі Truth Social президент США наголосив, що союзники по НАТО мають припинити купувати російську нафту і запровадити нові тарифи проти Китаю, перш ніж Вашингтон посилить тиск на Москву.

Реклама

Торрі Тауссіг із Atlantic Council підкреслила, що ця позиція разом зі стриманою реакцією Трампа на інцидент із російським безпілотником у Польщі «не дає Стармеру багато простору для маневру». Водночас вона зазначила, що любов президента США до королівської родини «може надати ваги» словам Чарльза, хоча сумнівається, що цього буде достатньо, аби змінити його політичний курс.

Якщо ключовою метою Лондона є утримати Трампа у процесі перемовин щодо України, то роль короля — хоча й символічна — може стати одним із найгучніших жестів підтримки.

Нагадаємо, Трамп вже прибув до Лондона з державним візитом. Він зустрінеться з королем Чарльзом III, прем’єром Кіром Стармером та підпише інвестиційну угоду на понад 40 млрд дол. Також обговорюватимуться питання безпеки, зокрема, російська агресія. Візит американського лідера супроводжується протестами.