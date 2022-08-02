Коронавірус у Байдена не минає: президент США знову почав кашляти

У президента США Джо Байдена тест на COVID-19 все ще позитивний. Окрім того, в лідера держави відновився кашель.

Водночас Байден почувається добре.

Про це йдеться в комюніке лікаря Кевіна О'Коннора, яке Білий дім поширив 2 серпня.

"Президент, як і раніше, почувається добре, хоча у нього знову почався кашель", – йдеться в інформації від лікаря.

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"Зроблений вранці тест на COVID-19 залишається позитивним", – зазначено в комюніке.

Нагадаємо, 30 липня у Байдена знову виявили коронавірус – через 12 днів після початкового встановлення діагнозу. Тоді президент США вперше отримав позитивний результат тестування.

Раніше лікар попереджав про можливість повернення недуги. Адже таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.

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