Коронавірус у Байдена не минає: президент США знову почав кашляти

У президента США Джо Байдена тест на COVID-19 все ще позитивний. Окрім того, в лідера держави відновився кашель.
Водночас Байден почувається добре.
Про це йдеться в комюніке лікаря Кевіна О'Коннора, яке Білий дім поширив 2 серпня.
"Президент, як і раніше, почувається добре, хоча у нього знову почався кашель", – йдеться в інформації від лікаря.
"Зроблений вранці тест на COVID-19 залишається позитивним", – зазначено в комюніке.
Нагадаємо, 30 липня у Байдена знову виявили коронавірус – через 12 днів після початкового встановлення діагнозу. Тоді президент США вперше отримав позитивний результат тестування.
Раніше лікар попереджав про можливість повернення недуги. Адже таке трапляється у пацієнтів, які використовували для лікування медикамент Paxlovid.
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