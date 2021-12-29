"Корумповані зовнішні сили": США закликають завершити вибори керівництва САП

Американські дипломати заявили, що "корумповані зовнішні сили" намагаються блокувати роботу комісії з обрання керівництва САП.

Сполучені Штати закликають членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повернутися до роботи.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та ухвалити правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП", — зазначили у посольстві.

Американські дипломати закликали комісію "не дозволяти корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу", яку їм довірили.

Раніше прокурор Офісу генерального прокурора України Андрій Синюк, який брав участь у заміщенні посади керівника САП, заявив, що має намір оскаржувати результати конкурсної комісії. Він, зокрема, нарікав на упередженість під час проведення третього етапу конкурсу.

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