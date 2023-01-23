Корупційні скандали в Кабміні: що відомо про "золоті" яйця для ЗСУ і хабар за генератори

Кабінет міністрів України днями сколихнули два корупційні скандали. У ЗМІ потрапили документи, які свідчать про закупівлю Міністерством оборони харчів для військовослужбовців, зокрема яєць, за завищеними у 2-3 рази цінами. Крім того, заступник голови Мінінфраструктури Василь Лозинський став фігурантом справи про розкрадання бюджетних коштів на закупівлі генераторів. Детективи НАБУ упіймали Лозинського на отриманні хабара в 400 тис. доларів. Президент України Володимир Зеленський анонсував жорсткі рішення щодо фігурантів корупційних справ.

ТСН.ua зібрав всі подробиці гучних скандалів.

"Золоті" яйця для Міноборони

Видання ZN.UA оприлюднило документи Міноборони, згідно з якими чиновники уклали угоду на 13,16 млрд грн на закупівлю харчів для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Видання порівняло ціни в контракті Міноборони і в одному з супермаркетів у спальному районі столиці: яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині близько 7 грн; картоплю замовили по 22 грн за кілограм, а роздрібна ціна становить 8–9 грн; куряче стегно по 120 грн за кілограм, а в магазині – 80 грн.

За даними видання, Міноборони уклало контракт з ТОВ "Актив компані" - фірмою зі статутним капіталом у 1000 грн, якій податкова служба анулювала свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. Автор статті дійшов до висновку, що фірма-постачальник є "прокладкою, створеною професіоналами сфери постачання харчів для військових".

170 гривень за яйця: Міноборони в халепі через закупівлю продуктів для ЗСУ

Народна депутатка України Мар'яна Безугла повідомила, що завищені ціни закупівель в Міноборони стосуються не тільки продуктів харчування. Нардепка зазначила, що керівництво Міноборони 23 січня викликали в парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки для пояснень.

Своєю чергою, Міноборони заявило, що "відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману". Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України "з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період".

Міністр оборони України Олексій Резніков звинувачення у зловживаннях назвав маніпуляцією та пообіцяв детально усе перевірити.

"Окремо хочу наголосити. Надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими". Якщо постійне місце дислокації наших десантників, наприклад, у Львові чи Житомирі, або якщо 128-ма гірсько-штурмова бригада має ППД на Закарпатті, а бойові завдання наші воїни виконують на Харківщині чи на Запоріжжі – постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини. Незалежно від кількості локацій та кількості людей в них. Це – ризики, які приймає на себе бізнес, укладаючи контракт. Це особливі вимоги до логістики", – написав міністр.

Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай вважає, що оприлюднена у контрактах інформація може бути використана ворогом – такі документи є закритими, згідно з вимогами воєнного часу, адже містять відомості про військові частини, їхні адреси.

"Ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, сто відсотків", – підкреслив Касай.

ТОВ "Актив компані" теж відреагувало на скандал. В компанії заперечують завищення цін на продукти і звинувачують журналістів у маніпуляціях.

У пресрелізі фірми, який цитує "Укрінформ", наголошується, що "Актив компані" є не "прокладкою", а реальною організацією, яка має 187 офіційно працевлаштованих працівників, понад 2000 кв. м складських приміщень, понад 70 спеціалізованих вантажівок.

Щодо завищеної вартості яєць у ТОВ "Актив компані" заявили, що під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд МО надали понад 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн до 162 грн за десяток. Ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО, зокрема з ТОВ "Актив компані" 2023 року, складає зараз 145,8 грн. У компанії пояснили, що у вартість входить доставка "по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій", а також "оновлення поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання".

Водночас, у пресрелізі не коментується інформація ЗМІ щодо статутного капіталу компанії у 1000 грн.

Хабар на закупівлі генераторів

Співробітники Національного антикорупційного бюро України піймали на хабарі у 400 тис. доларів заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Хабар у 400 тисяч доларів!:БУ затримало співробітника Мінінфраструктури

У НАБУ повідомили, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Слідство встановило, що низка посадових осіб вирішили привласнити частину державних коштів.

"Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами. Бізнес своєю чергою мав передати посадовцям за "перемогу" у тендерах 280 млн грн, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг", – йдеться у повідомленні НАБУ.

Під час проведення обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. доларів.

Фото: НАБУ

Проти заступника міністра відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до афери.

Віцепрем'єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков повідомив, що Василя Лозинського звільнено з посади. Кубраков також доручив розпочати перевірку усіх чинних проєктів Мінрегіону, зокрема за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.

Як відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців анонсував гучні розслідування і звільнення посадовців.

"Кабінет міністрів України звільнив із посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що уже підготовані нові рішення стосовно деяких посадовців, яких підозрюють в корупційних скандалах.

"Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу й не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах. І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що привернуло увагу людей. У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. Тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки", - наголосив глава держави.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, своєю чергою, пообіцяв, що з хабарниками будуть вчиняти "за законами воєнного часу".

"З 24 лютого офіційними і не офіційними каналами постійно попереджали чиновників усіх рівнів: сфокусуватися на війні, допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами. До багатьох дійшло. А до багатьох, на жаль, ні. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу", - наголосив нардеп.

Арахамія обурився, що "деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті".

"Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони... Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади", – додав він.

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