Корупційні скандали зі "Слугою народу": нардепи, яких спіймали на хабарях та розкраданнях грошей

Дехто з народних обранців отримав підозру, був узятий під варту і вийшов під заставу. А хтось узагалі лише позбувся посади, при цьому не втративши мандат.

Нардепи від "Слуги народу" продовжують вляпуватися у корупційні скандали, серед яких є історії з хабарями, фінансовими оборудками та розкраданнями державних грошей. Так, 25 серпня журналісти заявили про можливу причетність нардепа Геннадія Касая до закупівлі курток для ЗСУ за завищеною ціною.

ТСН.ua зібрав гучні корупційні скандали з народними депутатами від "Слуги народу".

Касай і куртки для військових

25 серпня журналісти "Української правди" та очільник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявили, що провели спільне розслідування і дізналися про можливу причетність нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая до закупівлі Міноборони України військових курток за завищеною в декілька разів ціною. Зауважимо, що Касай – членом парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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Йдеться про отримання Міністерством оборони партії літних курток під виглядом зимових, які за 30 млн дол. були придбані в турецької компанії Vector avia hava araçlari. Одним із співвласником компанії був саме племінник Касая. За даними Шабуніна, після виконання угоди з Міноборони племінника нардепа "офіційно вивели з кампанії".

Щодо курток, то дорогою між митницями Туреччини та України вони "перетворилися" з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і коштували вже не 29, а 86 дол. за одиницю.

Трухін і хабар, щоб "піти до лісу"

На сьогодні вже екснардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв автомобільну аварію у серпні 2021 року, в якій постраждали шестеро людей. Аби уникнути відповідальності, політик запропонував хабар прибулим на місце поліцейським і попросив "відпустили" його "у ліс". Про це свідчить відео з нагрудної камери правоохоронців, яке опублікували журналісти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Видання "Українська правда" оприлюднило відео ДТП за участі нардепа Трухіна"

Фото з місця ДТП з екснардепом від "Слуги народу" Олександром Трухіним / Скриншот

Лише в лютому 2023 року Трухін зізнався, що пропонував поліцейським хабар, аби залишити місце аварії. Тоді ж нардеп пішов на угоду зі слідством у цій справі. Його зобов’язали сплатити 6 млн грн на підтримку ЗСУ і ще 68 тис. грн – штрафу. Зауважимо, йдеться саме про справу щодо хабаря, а не щодо самої ДТП.

Хабар для Кузьміних за укладення контрактів

Правоохоронці спіймали нардепа від "Слуги народу" Сергій Кузьміних на отриманні хабаря у січні 2022 року. Народний обранець отримав 558 тис. грн. за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею на Житомирщині.

Правоохоронці спіймали нардепа від "Слуги народу" Сергій Кузьміних на отриманні хабаря / Фото: НАБУ та САП

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Затримали нардепа Сергія Кузьміних, його підозрюють в отриманні півмільйонного хабара"

Політик переховувався від правоохоронців, тож був оголошений у розшук. Затримати Кузьміних вдалося вже в лютому того ж року. Тоді ж йому оголосили підозру в зловживанні впливом і взяли під варту. Згодом нардеп вийшов на волю під заставу в майже 50 тис. грн.

У вересні 2022 року правоохоронці спробували особисто вручити Кузьміних через вікно його авто обвинувальний акт у справі. Однак політик просто викинув документи на асфальт і поїхав з місця події. Справу народного обранця було скеровано до Вищого антикорупційного суду.

Трубіцин та оборудки з точками сезонної торгівлі

Національне антикорупційне бюро в лютому 2022 року викрило депутата Київради, члена партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина та ще п’ятьох осіб у незаконній схемі про розміщення в Києві точок сезонної пересувної торгівлі.

Йдеться про отримання хабарів за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок. Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Депутат у міжнародному розшуку: Голову комісії Київради звинувачено у хабарництві на мільйони"

Трубіцина було взято під варту, після чого він вийшов під заставу та втік з України. У липні 2023 року НАБУ оголосило депутата в розшук.

Депутат Київради, член партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин / Фото: Владислав Трубіцин / Facebook

Хабар для Марченко за дозволи на перетин кордону

У липні 2023 року народній депутатці від "Слуги народу" Людмилі Марченко повідомили про підозру у зловживанні впливом. Народну обранцю разом із її помічницею підозрюють у торгівлі дозволами на перетин кордону: по 5 300 дол. за штуку.

Марченко було викрито в сам момент отримання хабаря, який їй передавала помічниця. Коли політикиня зрозуміла, що щось не так, то викинула хабар через огорожу свого маєтку, а правоохоронці зняли це на відео.

Членство Марченко у фракції "Слуга народу" після скандалу призупинили та пообіцяли виключити з однойменної партії.

Депутатка Людмила Марченко викинула отриманий хабар через огорожу / Скриншот

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Лави народних обранців рідшають! Причини та подробиці найбільш гучних скандалів"

Гунько з хабарем за "торгівлю" землею

У серпні "на гарячому" попався нардеп із фракції "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав першу частину хабаря в розмірі 85 тис. дол. за те, що пообіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток держземель Національної академії аграрних наук України. За словами прокурорів, за свої "послуги" Гунько просив загалом 221 тис. дол.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прийшла людина і поставила". Нардепи "Слуг народу" потрапили у "хабарний" скандал"

ВАКС 9 серпня взяв Гунька під варту з можливістю внесення застави у 30 млн грн. А 10 серпня Гунька виключили з фракції "Слуга народу".

Нардеп Анатолій Гунько / Фото: Facebook / Анатолій Гунько

Елітний маєток Халімона

У січні 2023 року журналісти дізналися про покупку нардепом від "Слуги народу", заступником голови фракції Павлом Халімоном елітного особняка на Печерських пагорбах у Києві. Нерухомість, щоправда, була зареєстрована на Анастасію Котеленець, яка 2021 року придбала 45 земельних ділянок на Чернігівщині загальною площею близько 80 га.

Будинок на Печерських пагорбах разом із 10 сотими землі начебто коштував 10 млн 300 тис. грн. Про це йдеться в договорі купівлі-продажу маєтку. Водночас в Інтернет-оголошеннях схожі будинки з аналогічною площею коштують близько 50-60 млн грн.

Особняк нардепа Павла Халімона / Фото: скриншот з відео

Після розголосу Халімон пішов із з посади голови Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу". А керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення Халімона з посади свого заступника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вони жирують під час війни! Гучні скандали, що сколихнули всю Україну!"

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