Корупція на сиротах: дитбудинок "Сонечко" отримував сотні мільйонів гривень без дітей

Найбільший український дитячий будинок «Сонечко» евакуював усіх вихованців із Запоріжжя на Львівщину у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Проте більшість працівників закладу залишилися у Запоріжжі та понад три роки продовжували отримувати зарплату і премії, хоча дітей із закладу вже давно не було.

Про цей йдеться у розслідуванні Незалежного антикорупційного центру NGL.media.

Утримання дитбудинку без дітей обійшлося державі у понад 230 млн грн, з яких майже 212 млн грн пішли на зарплати працівників, більшість з яких перебували у «простої». Це означає, що офіційно вони були на роботі, але фактично не виконували своїх обов’язків. Журналісти NGL.media зазначають, що «Сонечко» мав найбільший бюджет серед усіх дитячих інтернатних закладів України, що привернуло увагу під час розслідування.

Евакуація дітей

На світанку 24 лютого 2022 року у Запоріжжі пролунали перші вибухи. Спершу російські війська вдарили по аеропорту, потім про прильоти повідомляли місцеві жителі. Дитячий будинок «Сонечко», де проживали діти від кількох місяців до шести років, спочатку не поспішав евакуювати підопічних, сподіваючись перечекати небезпеку.

Ольга Ревченко, педіатрка закладу, пригадує: «Усі мої колеги вірили у швидке закінчення війни». Лише в середині березня вони почали евакуацію дітей потягами до Львова. Лікарка з 13 дітьми опинилася у львівському будинку дитини «Мальви»: «Нас зібрали тут у цьому ж залі, де ми зараз із вами сидимо. Я тоді взяла з собою пакет і рюкзак, планувала за кілька тижнів повернутися у Запоріжжя. Пройшло майже чотири роки, і я досі тут».

Персонал залишився у Запоріжжі

З 424 працівників «Сонечка» лише Ольга Ревченко переїхала разом із дітьми і продовжує за ними доглядати. Декілька інших працівників приїжджали до Львова вахтовим методом, проте більшість залишалася у «простої», отримуючи зарплати не нижче двох третин тарифної ставки.

«А що, ми повинні були їх звільнити? Щоб люди залишилися на вулиці зовсім без зарплати? Ми збиралися працювати далі», — пояснює колишня заступниця директорки Оксана Найдьонова.

За словами керівниці департаменту охорони здоров’я Запорізької ОВА Вікторії Клименко, працівників не звільняли через те, що у 2022–2023 роках знайти нову роботу у Запоріжжі було неможливо: «Ми хотіли зберегти працівників, бо де б ми знайшли людей, якщо дітей повернуть у Запоріжжя?»

Куди поїхали діти

У березні 2022 року з «Сонечка» евакуювали 178 дітей віком до шести років. Діти залишалися офіційно зареєстрованими у запорізькому закладі, що уповільнювало їхнє переведення у сімейні форми виховання: потенційні усиновлювачі або патронатні сім’ї мали звертатися у службу у справах дітей Запоріжжя.

Загалом із Запоріжжя на Львівщину у 2022–2024 роках перевезли 263 дитини, із них 146 влаштували у сімейні форми виховання.

Виплати та премії

З 2022 по 2025 роки бюджет «Сонечка» склав 297 млн грн, з яких 233 млн грн витратили. З цієї суми майже 212 млн грн пішли на зарплати та премії персоналу.

Премії також були частиною витрат: лише у вересні 2024 року на них витратили понад 800 тис. грн, деякі працівники отримали додаткові виплати на честь свят. За словами Найдьонової, премії отримували вихователі, лікарі та адміністрація закладу.

Колишні працівники підтверджують, що додаткові виплати отримували, але часто не пам’ятають деталей: Ольга Червоненко зазначила, що отримувала до 5 тис. грн премії за відрядження, тоді як Юлія Брацило повідомила про 16 тис. грн, які не змогла точно пригадати.

Утримання дітей

«Сонечко» не витрачало власних коштів на харчування і проживання евакуйованих дітей. Кожного року 5–10 млн грн йшли на комунальні послуги та харчування в Запоріжжі. Діти у Львівщині забезпечувалися коштом закладів, куди їх перевезли.

Благодійний фонд «Щасливе сонечко» також допомагав евакуйованим дітям. Юлія Швед розповіла: «Коли їх евакуювали, я продовжила збирати кошти і їздити до них».

Закриття «Сонечка»

У грудні 2024 року Запорізька ОВА оголосила про закриття дитбудинку. Частину функцій передали Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні. Офіційно заклад закрили у червні 2025 року.

«Діти за цей проміжок часу виросли і вже не могли перебувати у будинку дитини, їх треба було переводити в інтернати», — пояснила директорка департаменту охорони здоров’я Запорізької ОВА Вікторія Клименко.

Юридичний аспект та простій

За словами юриста Віталія Дудіна, законодавство не обмежує тривалість простою, проте зберігання персоналу у такому режимі призводить до великих бюджетних витрат. Кодекс законів про працю дозволяє тимчасово перевести працівників на іншу роботу або перенести функції підприємства, але керівництво «Сонечка» та ОВА не застосували ці варіанти через небажання персоналу переїжджати.

