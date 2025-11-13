- Дата публікації
Корупція в енергетиці: ВАКС арештував ще одну підозрювану, яка відмивала кошти
Підприємицю відправили під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній — одній з фігуранток справи про корупцію в енергетиці.
Про це повідомляє «РБК-Україна».
Її відправили під варту строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 12 млн гривень.
Нагадаємо, прокурори просили для неї заставу в 15 мільйонів 140 тисяч гривень. За даними слідства, вона була працівницею «бек-офісу».
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.
За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри.
На тлі скандалу міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про звільнення. Нардеп повідомив, хто може зайняти її місце.