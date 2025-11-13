Корупція в енергетиці: ВАКС арештував ще одну підозрювану, яка відмивала кошти

Слідство триває / © pixabay.com

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній — одній з фігуранток справи про корупцію в енергетиці.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Її відправили під варту строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 12 млн гривень.

Нагадаємо, прокурори просили для неї заставу в 15 мільйонів 140 тисяч гривень. За даними слідства, вона була працівницею «бек-офісу».

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри.

На тлі скандалу міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про звільнення. Нардеп повідомив, хто може зайняти її місце.