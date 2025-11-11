Корупція в "Енергоатомі": нардеп описав схему розкрадань "Шлагбаум" (документи)

«Енергоатом» / © Енергоатом

Після заяв НАБУ про викриття масштабної корупції в енергетиці народний депутат України Ярослав Железняк розкрив, як працювала схема «Шлагбаум» в «Енергоатомі», яку, за його словами, очолював тоді ще міністр енергетики Герман Галущенко. Суть схеми полягала в отриманні мораторію на виконавчі провадження для блокування виплати боргів кредиторам.

Про це Железняк написав у своєму телеграм-каналі.

«Зараз я вам розкажу історію, як Герман Галущенко зробив з Ради співучасників — депутатів та Уряд — цього свого проекту заробляння мільярдів «Енергоатомі». «Шлагбаум» або схема мораторія на виконавчі провадження була відома. Більш того, ми в ТСК її розслідували і в результаті була відмінена», — йдеться в повідомленні нардепа.

За його словами, 22 травня 2024 року Верховна Рада мінімальною кількістю голосів (227) ухвалила закон №8316 про мораторій на банкрутство державних об’єктів критичної інфраструктури.

«Норми не стосуються „Енергоатому“ (хоча Галущенко вже пару разів намагався в закон енергетичні компанії засунути, був послан). Тому Галущенко разом з своєю бандою йде на пряме порушенн закону«, — стверджує Железняк.

27 липня 2024 — одна з військових частина Нацгвардії уклала контракт з ТОВ «УКРОП».

30 липня 2024 року — «Енергоатом» підписав договір з ТОВ «УКРОП» про участь як співвиконвець удержавному контракті.

31 липня 2024 року — «Енергоатом» надіслав копію цього договору до Міністерства стратегічних галузей промисловості (окремо від основної заяви).

1 серпня 2024 року — «Енергоатом» подав до Мінстратегпрому заяву про своє включення до переліку підприємств, щодо яких зупиняються виконавчі дії. До заяви підприємство додало лише листи від ТОВ «УКРОП» і Нацгвардії про відсутність заперечень, але без обов’язкового договору субпідряду.

2 серпня 2024 року — Мінстратегпром видало наказ №95, який включило «Енергоатом» до переліку боржників, щодо яких зупиняються виконавчі провадження під час воєнного стану. Це означає, що компанія тимчасово може не сплачувати борги кредиторам.

29 серпня 2024 року — тимчасова слідча комісія (ТСК) отримала від Мінстратегпрому копії документів і почала перевірку.

9 грудня 2024 року — ТСК офіційно звереулася до Мінстратегпрому з вимогою виключити «Енергоатом» зі списку боржників через відсутність належного договору субпідряду.

25 грудня 2024 року — Мінстратегпром відповіло, що не бачить підстав виключати «Енергоатом» із переліку боржників. Під відповіддю стояв підпис тодішнього очільника Мінстратегпрому Германа Сметаніна.

Січень-лютий 2025 року — після оприлюднення матеріалів ТСК адвокат підрядника «Енергоатому» подавскаргу.

У лютому 2025 підрядник звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом проти Мінстратегпрому.

26 червня 2025 року — Сметанін видав наказ №84, який виключив «Енергоатом» з переліку боржників, щодо яких зупиняються виконавчі провадження.

«Весь цей час схему тягнув тоді ще Міністр енергетики Герман Галущенко«, — стверджує Железняк.

За його словами, до схеми були також залучені на той момент очільник «Енергоатому» Петро Котін, тодішній віцепрезидент компанії та головний по фінансах Якоб Хармут, тодішній виконавчий директор з правового забезпечення «Енергоатому» Сергій Пушкар (нині — член НКРЕКП). Усіх цих людей нардеп пов’язує з бізнесменом, співвласником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем.

Железняк також переконує, що всі в Офісі президента України знали, що це схема.

«Всі в ОП знали, що це схема і тому Германа Галущенко зробили ще і Міністром юстиції. Тобто головний по виконавчим провадженням в країні. Схема і досі діє на інших державних підприємствах, якщо що. Теж в більшості через Міндіча.Ось вам і всі докази у скрінах», — резюмував народний обранець, додавши відповідні документи.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ розкрило деталі корупційної схеми в «Енергоатомі» (операція «Мідас»), де організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10-15% від вартості контрактів. Ця схема отримала назву «Шлагбаум». Керівництво організації залучило осіб під псевдонімами «Рокет» (ймовірно, Ігор Миронюк) та «Тенор» (ймовірно, Дмитро Басов). «Рокет» і «Тенор» контролювали кадрові призначення, закупівлі та фінансові потоки в «Енергоатомі». Контрагентам нав’язували умову сплати «відкату» за уникнення блокування платежів за вже надані послуги/продукцію або за позбавлення статусу постачальника. Фактично, стороння особа («смотрящий») без формальних повноважень взяла на себе роль тіньового управління стратегічним підприємством з доходом понад 200 млрд грн. «Рокет» організовував збір коштів, використовуючи широкий простір для блокування платежів, оскільки «Енергоатом» має право на відтермінування післяплати до пів року і захищений від примусового стягнення заборгованості в умовах воєнного стану.