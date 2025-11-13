Корупція в "Енергоатомі": в Литві прокоментували, чи вплинули викриття на довіру до України

Європейський союз / © Reuters

Реклама

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас визнав, що корупційний скандал в українській енергетиці міг вплинути на рішучість міністрів ЄС перед обговоренням подальшого фінансування України. Водночас він наголосив, що альтернативи Україні немає, адже вона продовжує боротися за власну свободу та право обирати свій шлях.

Про це Вайтекунас заявив перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, повідомляє “Європейська правда”.

“Можливо”, – відповів він на запитання щодо впливу корупційного скандалу на довіру міністрів ЄС. “Але які ще варіанти у нас є? Україна – наш єдиний вибір”, – додав литовський міністр.

Реклама

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила агентству Reuters, що скандал у енергетиці є “вкрай сумним” і важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно.

“Вони діють дуже рішуче. Корупції немає місця, особливо зараз. Адже саме гроші народу мають йти на передову”, — заявила Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді.

Також уряд Німеччини також підтвердив довіру до України, попри скандал в енергетичному секторі, і зазначив, що уважно стежитиме за розвитком подій.