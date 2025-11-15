Корупційний скандал: Туск заявив, що попереджав Зеленського

Дональд Туск.

Реклама

Сьогодні ентузіазм щодо підтримки України в Польщі та за кордоном ослаб. Адже люди втомилися від війни та витрат на неї. Крім того, якщо випадки корупції продовжуватимуться, буде все складніше переконувати міжнародних партнерів підтримувати Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Clash Report.

“Зараз здається, що керівництво України серйозно налаштоване притягнути до відповідальності винних. Проте шкода вже завдана, і ціна буде високою“, висловився польський прем’єр.

Реклама

Натомість, наголосив політик, в інтересах Польщі, щоб Україна залишалася незалежною та добре керованою державою.

“Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її обороні проти Росії, тому що, допомагаючи Україні, ми також захищаємо Польщу”, - заявив Туск.

Польський прем’єр каже: попереджав Володимира Зеленського про те, що Москва і проросійські групи в Європі будуть поширювати інформацію про “корумпованість в Україні”

“Я закликав уважно стежити за будь-якими ознаками корупції навколо нього, оскільки уникнення навіть найменшого скандалу буде мати вирішальне значення для його репутації”, - висловився Туск.

Реклама

За словами Туска, в Україні треба берегтися від корупції та уникати російської моделі, “бо терпимість до таких дій може в кінцевому підсумку коштувати вам війни”.

Нагадаємо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що корупційний скандал в Україні може ускладнити євроінтеграцію. Адже без боротьби з корупцією Україна не зможе вступити в ЄС.

Тим часом в уряді Італії посперечалися, чи варто далі допомагати Україні. Зокрема, віцепрем’єр-міністр Маттео Сальвіні заявив, що надання допомоги Києву може «підживити корупцію».Він також висловив скепсис щодо кінцевого результату підтримки, заявивши, що додаткове постачання зброї нібито не допоможе Україні.