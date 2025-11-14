Корупційний скандал в енергетиці: у Зеленського пояснили швидке звільнення урядовців

Радник голови ОП Михайло Подоляк / © Associated Press

Звільнення урядовців на тлі корупційного скандалу в українській енергетиці свідчить про те, що президент Володимир Зеленський і українська влада загалом «демонструють готовність до швидких дій, незалежно від репутаційних ризиків».

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Плівки НАБУ оприлюднили в понеділок. Сьогодні п’ятниця, і вже є відповідні кадрові рішення, жорсткі юридичні та політичні реакції», — написав він.

За словами Подоляка, це свідчить про «відносну зрілість системи».

«Так само працюють європейські держави: ми бачимо чимало прикладів, коли урядовець спочатку йде у відставку, потім роками триває слідство», — зауважив він.

Радник голови ОП наголосив, що під час російської агресії Україна не може вистояти самостійно, тому повинна бути в альянсі і дотримуватися відповідних правил.

«Україна хоче бути в альянсі, де ці правила стосуються, зокрема, прозорості правоохоронної та судової систем, боротьби з топкорупцією… Для України критично важлива репутація країни, готової до швидких антикорупційних дій», — зазначив він.

Подоляк назвав звільнення урядовців на тлі корупційного скандалу ознакою «здорового суспільства, що не боїться жорстко реагувати на прояви корупції навіть під час війни».

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».

Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».

Згодом Світлана Гринчук, яка обіймала посаду міністерки енергетики України, подала заяву на звільнення.

Також уряд відсторонив від роботи віцепрезидента та низку топменеджерів «Енергоатома». Відбулося звільнення міністра юстиції Германа Галущенка.