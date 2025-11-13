Корупційний скандал в енергетиці України: в Євросоюзі зробили заяву

Кая Каллас. / © Associated Press

Корупційний скандал в українській енергетиці "надзвичайно прикрий". Дуже важливо, щоб офіційний Київ поставився до нього серйозно.

Про це заявила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Reuters.

"Вони діють дуже наполегливо. Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову", – висловилася європейська дипломатка.

За словами Каллас, дуже важливо, щоб українська влада справді продовжувала боротьбу з корупцією дуже швидко та поставилися до цього дуже серйозно.

Нагадаємо, НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетиці. До складу угруповання входили колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та міністр юстиції Герман Галущенко.

За версією слідства, в "Енергоатомі" діяла схема "шлагбаум": контрагентів змушували сплачувати 10-15% від суми контрактів як "відкати". У разі відмови загрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.

Уряд відсторонив віцепрезидента та низку топменеджерів. Відбулося звільнення міністра юстиції Германа Галущенка. Міністерка енергетики Світлана Гринчук самостійно написала заяву про свою відставку.