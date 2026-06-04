Жахіття для Путіна: Україна подолала одну з головних перепон на шляху до ЄС

Володимир Путін / © Associated Press

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Угорщина зняла вето, яке перешкоджало вступу України до Європейського Союзу, і це відкриває шлях до початку першого кластера переговорів. Подія, на яку довго чекав Київ, може стати великим особистим ударом для «фюрера» РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі таблоїда Daily Express.

Зазначається, що таке рішення, ймовірно, буде розцінено як невдача для Російської Федерації, яка виступала проти посилення зв’язків України з Заходом.

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Бажаний прорив стався під час зустрічі послів ЄС у Брюсселі 3 червня, де Угорщина зняла вето, яке діяло від 2024 року, та дозволила державам-членам досягти одностайності, необхідної для просування процесу.

Україна й Молдова, чиї заявки на членство були тісно пов’язані, витратили останні два роки, намагаючись розблокувати перший кластер переговорів, відомий як «Основи». Він охоплює такі сфери, як верховенство права, права людини та судова система. Прогрес блокував Будапешт, який неодноразово висловлював занепокоєння щодо прав угорської меншини в Закарпатській області.

Угорщина зняла вето

Важливим є те, що прорив відбувся після обрання прем’єр-міністром Угорщини Петера Мадяра, який у своїй передвиборчій кампанії обіцяв покращити відносини з Києвом після років напруженості за прем’єрства Віктора Орбана.

«Ми досягли повної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав для ста тисяч представників угорської меншини», — наголосив Мадяр.

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За його словами, «угода є результатом кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських переговорів» на експертному рівні, в яких брали участь політичні організації та церкви закарпатських угорців.

Очікується, що пізніше цього місяця в Люксембурзі відбудеться офіційна міжурядова конференція, яка ознаменує наступний етап процесу. Втім, незважаючи на зняття вето, Мадяр наголосив, що він проти будь-якого прискореного шляху до Європейського Союзу.

«Якщо Україні вдасться закрити всі 33 розділи про вступ протягом 10 або 15 років, наша країна проведе референдум з цього питання», — висловився він.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Люксембурзі 15 червня відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи» для України та Молдови. Спільну переговорну позицію ЄС щодо першого кластера як для України, так і для Молдови планують затвердити наступного тижня.

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