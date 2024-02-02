Кошти для України від ЄС не замінить зобов’язань США щодо лідерства у військовій допомозі - Білий дім

Адміністрація США вітає рішення Європейської комісії щодо створення Українського фонду на €50 млрд для України, однак наголошує, що це не замінить зобов’язань США щодо лідерства у військовій допомозі українській армії.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Це (рішення створити Український фонд – ред.) не призначене для допомоги у сфері безпеки»,- зазначив Кірбі.

Він наголосив, що, безумовно, рішення лідерів країн ЄС без сумніву допоможе полегшити фінансові труднощі українців унаслідок війни. І тому Сполучені Штати також вітають рішення європейської сторони.

«Але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки. І тому для нас дуже важливо надалі спонукати Конгрес, щоби він прийняв додаткове фінансування у сфері нацбезпеки»,- наголосив представник адміністрації США.

Сума в запиті Байдена, яка сягає понад $61 мільярд, є ретельно узгодженою та потрібна українцям.

«І нам потрібно, щоби Конгрес діяв у цьому питанні»,- резюмував представник Білого дому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Напружена ситуація у Конгресі США! Грошей для України немає

Нагадаємо, до України приїхала заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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