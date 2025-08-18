Костюм знову в центрі уваги: Білий дім цікавиться, в якому одязі прийде Зеленський на саміт

Суперечка Зеленського і Трампа у березні / © Associated Press

Реклама

Білий дім поцікавився у українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті у понеділок.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, які безпосередньо знайомі з ситуацією.

Чому це важливо

Одяг Зеленського став предметом обговорення ще перед його попередньою зустріччю з Трампом у березні, яка завершилася дипломатичним фіаско. Тоді Зеленський прийшов у військовому одязі, що не сподобалося Трампу. Президент США саркастично зазначив: “Він сьогодні дуже гарно вбраний”, коли зустрічав Зеленського у Західному крилі Білого дому.

Реклама

Деякі американські чиновники тоді вважали, що питання костюма частково вплинуло на напруженість зустрічі.

Який костюм буде цього разу

Джерела повідомили, що на зустріч Зеленський прийде в чорному піджаку, який він носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні. “Це буде «в стилі костюма”, але не повноцінний костюм”, — уточнило одне з джерел.”

На саміті НАТО Зеленський уперше одягнув діловий піджак із часів повномасштабного вторгнення 2022 року. Американські чиновники тоді заявили, що Трамп був задоволений зовнішнім виглядом українського президента:

“Зеленський прийшов як нормальна людина, не божевільний, і був одягнений як той, хто має бути в НАТО. Тож вони мали гарну розмову”.

Реклама

Джерела зазначили, що Зеленський не одягне краватку на понеділковій зустрічі. Один із радників Трампа, частково жартома, назвав це “добрим знаком для миру”, але додав: “Ми не очікуємо, що він це зробить”. Інший радник підкреслив: “Було б чудово, якби він одягнув краватку, але ми цього не очікуємо”.

Віце-президент США Джей Ді Венс минулого разу був більше роздратований виглядом і поведінкою Зеленського, ніж сам Трамп.

“Ця справа з краваткою була справою JD, коли це сталося вперше”, — зазначили джерела.

Контекст та очікування

Американські чиновники додають, що попередня зустріч Зеленського і Трампа залишилася в минулому, і тепер український лідер краще справляється з американським президентом.

Реклама

“Віддайте йому належне. Він не такий поганий, як раніше”, — сказав один із радників.

Інтрига саміту полягає в тому, що тепер поруч із Зеленським будуть присутні європейські лідери, що створить зовсім інший тон зустрічі. Радник підкреслив:

“Це буде зовсім інший колір обличчя, ніж минула зустріч. Зеленський не показуватиме фотографії мертвих дітей і не поводитиметься так, ніби це його вина. Президент навчився відкидати будь-які роздратування та рухатися вперед”.

Таким чином, костюм Зеленського цього разу стає не лише питанням стилю, а й символом дипломатичної обережності та готовності до конструктивного діалогу.

Реклама

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом 18 серпня у Вашингтоні. До них приєднається низка європейських лідерів: очільника Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб.