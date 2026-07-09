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Коваленко назвав єдиний вихід з війни для російських еліт
Продовження нинішнього курсу Кремля становить загрозу для тих представників російської еліти, які ще розраховують на повернення країни до нормальних відносин із зовнішнім світом.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що єдиним шляхом для російських еліт завершити війну є усунення з посади президента РФ Володимира Путіна, який, за його словами, втратив зв’язок із реальністю.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
На думку очільника ЦПД, саме демонтаж нинішнього кремлівського режиму є єдиною можливістю для російських еліт уникнути подальших руйнівних наслідків війни.
«Вихід з війни для російських еліт — демонтаж путіна, бо він божевільний і давно втратив звʼязок з реальністю», — наголосив Коваленко.
Він також висловив переконання, що продовження нинішнього курсу Кремля становить загрозу не лише для прихильників війни, а й для тих представників російської еліти, які ще розраховують на повернення країни до нормальних відносин із зовнішнім світом.
«Він потягне на дно не тільки прихильників війни, але й еліти, які ще вірять у повернення до нормальності в світі», — зазначив керівник Центру протидії дезінформації.
Нагадаємо, після атак на російські нафтопереробні заводи серед прихильників війни у РФ зростає роздратування. Кремль стикається з новою проблемою: критикою з боку власних пропагандистів.