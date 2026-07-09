Коваленко назвав єдиний вихід з війни для російських еліт

Війна Росії проти України / © Associated Press

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що єдиним шляхом для російських еліт завершити війну є усунення з посади президента РФ Володимира Путіна, який, за його словами, втратив зв’язок із реальністю.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

На думку очільника ЦПД, саме демонтаж нинішнього кремлівського режиму є єдиною можливістю для російських еліт уникнути подальших руйнівних наслідків війни.

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«Вихід з війни для російських еліт — демонтаж путіна, бо він божевільний і давно втратив звʼязок з реальністю», — наголосив Коваленко.

Він також висловив переконання, що продовження нинішнього курсу Кремля становить загрозу не лише для прихильників війни, а й для тих представників російської еліти, які ще розраховують на повернення країни до нормальних відносин із зовнішнім світом.

«Він потягне на дно не тільки прихильників війни, але й еліти, які ще вірять у повернення до нормальності в світі», — зазначив керівник Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, після атак на російські нафтопереробні заводи серед прихильників війни у РФ зростає роздратування. Кремль стикається з новою проблемою: критикою з боку власних пропагандистів.

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