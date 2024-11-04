Коваленко розповів, як поствиборчий період у США вплине на ситуацію на фронті

Після виборів у США буде два місяці умовного безвладдя.

У Сполучених Штатах завтра стартують 60-ті вибори президента. Багато хто намагається прогнозувати, хто переможе серед кандидатів і як це вплине на Україну.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Негативний досвід України

«Насамперед хочу нагадати, що Україна вже переживала подібну ситуацію — пряму залежність від внутрішньополітичних процесів у США, і це був надзвичайно неприємний досвід. Я маю на увазі кінець 2023 — початок 2024 років, коли допомога нашій країні була заморожена через внутрішньополітичні баталії в Конгресі між республіканцями та демократами», - написав він.

Він нагадав, що тоді Україна півроку залишалася без допомоги США, у армії почався снарядний голод, а також виникли проблеми з компенсацією втрат техніки — все це на фоні інтенсифікації наступу російських окупаційних військ. В результаті було втрачено Авдіївку, а російські війська змогли відкрити для себе Покровське напрямок, скориставшись "вікном можливостей" і створивши умови для наступу ще по кількох напрямках — Курахівському, Краматорському, Куп’янському.

«Сьогодні ми вступаємо в дуже схожий період. Командування російських окупаційних військ інтенсифікує наступ в ряді напрямків, не шкодуючи ні особового складу, ні техніки, а Північна Корея відправляє в Росію своїх солдатів, в той час як у США стартують вибори… Вибори, які мінімум на два місяці виводять Штати з активної зовнішньополітичної діяльності»,- сказав експерт.

За його словами, це будет період умовного безвладдя — в очікуванні інаугурації та відсутності рішучих дій з боку адміністрації, яка йде на пенсію, і до того не особливо демонструвала рішучість і радикальність своїх дій. Фактично, Україна мінімум два місяці буде в стані повної невизначеності та без надії на кроки від головного міжнародного партнера, здатні позитивно вплинути на хід подій на театрах військових дій. Тому побоювання не безпідставні.

Вікно можливостей для російських окупантів

Незалежно від того, яким буде результат виборів у США, у Росії на найближчі місяці широко відкривається "вікно можливостей" в Україні. Російське військово-політичне командування це чудово розуміє, тому буде лише нарощувати тиск у ряді напрямків в зоні бойових дій в Україні, не шкодуючи ні людей, ні дефіцитну техніку.

До кінця цього року командування російських окупаційних військ планує виконати наступні завдання:

Оккупувати Курахово. Причому не просто оккупувати, а сформувати зону контролю по трасі Н15 (відрізок Курахово-Константинополь) з виходом на Велику Новосілку;

Оккупувати або почати основну фазу наступу на Покровськ. Для цього проміжною задачею є повне закриття південного флангу по правому берегу річки Волчої, а за Селидовим сформувати стабільну лінію бойового зіткнення по рубежу Новий Труд-Даченське-Сухий Яр-Николаївка-Гродівка. Командування розуміє, що амбіції щодо захоплення Покровська не можуть бути задоволені до кінця року, тому максимально формуватимуть умови для реалізації цієї задачі в першому кварталі 2025 року;

Оккупувати Часів Яр і розгорнути наступ на Константинівку;

Оккупувати Торецк і створити умови для виходу на дорогу 0504;

Вийти на адміністративний кордон Куп’янська, зажмуривши його з трьох сторін;

Повернути під контроль в Запорізькій області території, втрачені під час контрнаступу Сил оборони України 2023 року. У разі успішного виконання цієї задачі створити умови для формування Оріхівського напрямку і на Гуляйполі;

Вийти на Велику Новосілку з охопленням її з заходу, півдня і сходу.

Усі ці завдання стоятимуть перед командуванням російських окупаційних військ з дедлайном до кінця 2024 року, тому ніхто не шкодуватиме особовий склад і механізовану компоненту, що в рази збільшить їх втрати.

В умовах невизначеності президентських виборів у США, в яких Москва з якихось причин вважає Дональда Трампа своїм "кандидатом", вони ставитимуть на досягнення не просто тактичних, а оперативно-тактичних цілей або максимального формування умов до кінця цього року для їх досягнення на початку 2025 року.

Фактично, поствиборчий період в США може коштувати Україні від 500 до 1000 км² територій. І саме в цьому його небезпека — у нерішучості та скутості попередньої влади.

Як і восени 2023 року, Україна знову опиняється в складній ситуації, коли внутрішньополітичні тенденції та явища в США можуть безпосередньо впливати на поле бою. Судячи з пасивності Вашингтона вже зараз, навряд чи він заздалегідь проявить активність або розробить план дій на листопад і грудень, щоб пом’якшити або уникнути критичних ситуацій в зоні бойових дій в Україні.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС Павло Клімкін повідомляв, що станом на сьогодні ситуація щодо виборів у США є абсолютно невизначеною, і шанси на перемогу у кожного кандидата майже рівні. Він також зазначив, що чоловіки більше підтримують Трампа, а Камалі Гарріс необхідно залучити більше жінок для перемоги.

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