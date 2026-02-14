ТСН у соціальних мережах

Політика
235
1 хв

Кожен день має значення: Зеленський заявив про головну небезпеку тривалої війни з Росією

Зеленський підкреслив, що чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує агресор.

Автор публікації
Софія Бригадир
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризики, з якими стикається Україна, продовжують змінюватися, адже «чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує агресор».

Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зокрема, Зеленський звернув увагу на зміну характеристик ударних безпілотників типу «Шахед». Якщо раніше ці дрони мали одні технічні можливості, то нині вони оснащуються реактивними двигунами та можуть керуватися оператором у режимі реального часу.

«Чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує агресор, тим небезпечнішими стають наслідки, тим небезпечнішою є еволюція зброї та самої війни, а також еволюція самого Путіна», — зазначив глава держави.

Водночас президент висловив розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів. Україна, за його словами, іноді чекала на критично важливу допомогу місяцями або навіть роками.

«Кожен, хто прагне безпеки та миру, повинен розуміти, що кожен день має значення», — додав Зеленський.

На Мюнхенській конференції Зеленський також відверто звернувся до Дональда Трампа та висловив сподівання, президент США почує українців щодо гарантій безпеки.

