Кожен громадянин України зможе мати свій унікальний герб - подробиці

Герб

Верховна Рада України розглядає законопроєкти про внесення змін до Цивільного кодексу у зв’язку з його оновленням (рекодифікацією), частина з яких наразі проходить громадське обговорення.

Ініціатором оновлення кодексу виступає Голова парламенту Руслан Стефанчук, пише Судово-юридична практика.

22 жовтня 2025 року депутати ухвалили за основу законопроєкт №14056 (Книга перша) із продовженням строку підготовки, а 5 листопада — законопроєкт №14057 (Книга друга).

Згідно з новою редакцією статті 294-7 Книги другої Цивільного кодексу, фізичні особи отримають право створювати, використовувати та захищати особисті або родові герби як засіб ідентифікації або ознаку належності до певного роду. Герб має бути індивідуальним і відповідати геральдичним нормам, включати графіку, кольорову гаму, девізи та інші символи, які не заборонені законом.

Використання особистого герба можливе лише за згодою його власника, а родового — з дотриманням прав членів родини та культурної спадщини. Герби можна реєструвати як торгівельні марки або частину об’єктів права інтелектуальної власності, а у разі незаконного використання фізична особа має право вимагати припинення такого використання.

Законопроєкт передбачає розробку окремого нормативного акту для встановлення порядку реєстрації, визнання та захисту гербів, проте поки що не врегульовано процедури створення, геральдичної експертизи та вирішення спорів.

Винятки з правил застосовуються до гербів, що є частиною державної або місцевої символіки, використовуються для національної безпеки, збереження культурної спадщини або у правосудді.

Крім фізичних осіб, право на герб матимуть також юридичні особи, включно з територіальними громадами, як елемент корпоративної чи колективної ідентичності.

