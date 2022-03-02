Кожен день російської агресії приносить в Україну руйнування: США закликали Суд ООН негайно діяти

Кожен день російської агресії приносить в Україну руйнування: США закликали Суд ООН негайно діяти

"Ми віримо, що суд візьме до уваги жахливі обставини та події, які швидко розгортаються", - йдеться в новині.

Державний департамент США звернувся з відкритою заявою із закликом до Суду ООН у Гаазі дати якнайшвидшу відповідь на запит України щодо агресії РФ, бо кожен день вартує життів.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Держдеп США.

"Враховуючи серйозність кризи в Україні, яка виникла в результаті неспровокованого вторгнення Росії, ми віримо, що суд візьме до уваги жахливі обставини та події, які швидко розгортаються, і сподіваємося, що він діятиме з надзвичайною терміновістю у відповідь на запит України", - зауважується в документі.

При цьому в Держдепартаменті підкреслили, що кожен день російської агресії приносить в Україну нові страждання, насильство, смерті й руйнування.