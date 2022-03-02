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Кожен день російської агресії приносить в Україну руйнування: США закликали Суд ООН негайно діяти

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Кожен день російської агресії приносить в Україну руйнування: США закликали Суд ООН негайно діяти

ТСН.ua

"Ми віримо, що суд візьме до уваги жахливі обставини та події, які швидко розгортаються", - йдеться в новині.

Державний департамент США звернувся з відкритою заявою із закликом до Суду ООН у Гаазі дати якнайшвидшу відповідь на запит України щодо агресії РФ, бо кожен день вартує життів.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Держдеп США. 

"Враховуючи серйозність кризи в Україні, яка виникла в результаті неспровокованого вторгнення Росії, ми віримо, що суд візьме до уваги жахливі обставини та події, які швидко розгортаються, і сподіваємося, що він діятиме з надзвичайною терміновістю у відповідь на запит України", - зауважується в документі.

При цьому в Держдепартаменті підкреслили, що кожен день російської агресії приносить в Україну нові страждання, насильство, смерті й руйнування.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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