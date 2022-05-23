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"Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей": Зеленський нагородив майже 200 військових

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"Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей": Зеленський нагородив майже 200 військових

Фото: Офіс президента України

Вічна слава всім, хто став на захист України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських військових. 194 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44 – посмертно.

Про це він заявив у традиційному вечірньому відеозверненні до українського народу. 

"Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб усі покоління нашого народу могли жити вільно й обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям. Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному й кожній, чиї життя забрали російські загарбники. Слава Україні!", - сказав він.

Нагадаємо, що у межах візиту президента Польщі Анджея Дуди Україна запропонувала польській стороні запровадити спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.

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