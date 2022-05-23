"Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей": Зеленський нагородив майже 200 військових

Вічна слава всім, хто став на захист України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження українських військових. 194 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 44 – посмертно.
Про це він заявив у традиційному вечірньому відеозверненні до українського народу.
"Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб усі покоління нашого народу могли жити вільно й обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям. Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному й кожній, чиї життя забрали російські загарбники. Слава Україні!", - сказав він.
Нагадаємо, що у межах візиту президента Польщі Анджея Дуди Україна запропонувала польській стороні запровадити спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.
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