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Кожен відчує санкції на собі: Кулеба пояснив наслідки для мешканців Росії

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Кожен відчує санкції на собі: Кулеба пояснив наслідки для мешканців Росії

mfa.gov.ua

В очах усього світу всі росіяни - агресори.

Пересічні громадяни Росії думають, що санкції стосуються лише олігархів. Це не так - кожен росіянин відчує їх на собі.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Від втрати сучасних технологій до знецінення заощаджень та безробіття. Гіперінфляція, дефіцит та черги. Пенсіонерам стане ще важче, а молодь втратить майбутнє", - пояснив він.

Але найважливіше - в очах усього світу ви всі агресори, додав Кулеба.

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