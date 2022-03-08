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Кожен зруйнований будинок і кожна жертва, вбита російською ракетою, збільшують волю українців до перемоги - Дуда

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Кожен зруйнований будинок і кожна жертва, вбита російською ракетою, збільшують волю українців до перемоги - Дуда

Associated Press

Якщо Путін думає, що російська армія зламає волю та дух захисників України, то він глибоко помиляється.

Армія Російської Федерації, руйнуючи будинки та вбиваючи людей, не залякає українців та не подолає їхню жагу до перемоги над агресором.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у сервісі мікроблогів Twitter. 

“Якщо ввп (президент Росії Володимир Путін – ред.) думає, що руйнуючи будинки та вбиваючи мирних жителів, російська армія зламає волю та дух захисників України, то вони глибоко помиляються. Як сказав мені президент Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна жертва, вбита російською ракетою, збільшують опір захисників і волю до перемоги”- написав Дуда.

Зауважимо, що Польща входить до західної коаліції, яка надає різноманітну підтримку Україні у боротьбі з російським агресором.

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