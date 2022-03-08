Кожен зруйнований будинок і кожна жертва, вбита російською ракетою, збільшують волю українців до перемоги - Дуда

Кожен зруйнований будинок і кожна жертва, вбита російською ракетою, збільшують волю українців до перемоги - Дуда

Якщо Путін думає, що російська армія зламає волю та дух захисників України, то він глибоко помиляється.

Армія Російської Федерації, руйнуючи будинки та вбиваючи людей, не залякає українців та не подолає їхню жагу до перемоги над агресором.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у сервісі мікроблогів Twitter.

If the VVP thinks, that by tearing down houses and killing civilians, he will break the will and spirit of the Ukrainians, he is wrong. As @ZelenskyyUa told me, every destroyed house and every victim killed increases the resistance of the Defenders and the will to win. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 7, 2022

“Якщо ввп (президент Росії Володимир Путін – ред.) думає, що руйнуючи будинки та вбиваючи мирних жителів, російська армія зламає волю та дух захисників України, то вони глибоко помиляються. Як сказав мені президент Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна жертва, вбита російською ракетою, збільшують опір захисників і волю до перемоги”- написав Дуда.

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Зауважимо, що Польща входить до західної коаліції, яка надає різноманітну підтримку Україні у боротьбі з російським агресором.

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