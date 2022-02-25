За перший день інтервенції до України російський бізнес втратив 39 мільярдів доларів.

Тим часом і без блокування системи СВІФТ, кожна хвилина війни в Україні коштує росіянам колосальних збитків. Нові обмеження - на черзі. І не лише економічні, шельмуватимуть агресора наприклад, і у сферах культури, чи спорту. Про нову реальність, з якою надалі доведеться жити країні-окупанту - далі у сюжеті

За перший день інтервенції до України російський бізнес втратив 39 мільярдів доларів. Це - підрахунки американського видання Блумберг. Європейські уряди зганьбили себе - заявив колишній голова Європейської ради, польський політик Дональд Туск. Він відверто засудив зокрема Німеччину, Угорщину та Італію, які відмовляються відключати Росію від СВІФТу. На цій війні все справжнє - божевілля і жорстокість Путіна, жертви серед українців, бомби що летять на Київ, написав він. І лише ваші санкції - удавані. Критикують рішення канцлера Німеччини відбутися м”якішими обмежувальними заходами і низка німецьких же законодавців. Тим часом за повідомленням видання Файненшл Таймз, ЄС збирається заморозити особисті рахунки Путіна і Лаврова, а також власність низки олігархів.

Цей пакет міністри закордонних планують ухвалити протягом дня. Що не заборонять ані президентові Росії, ані його міністрові закордонних справ - в”їзд до країн Європи, аби залишити відкритим символічний дипломатичний шлях. Видання Гардіан ознайомившись з чорновим документом повідомляє, що в ньому перераховані всі депутати Держдуми, члени радбезу Росії і всі білоруські чиновники та військові, що допомагали організовувати російську інтервенцію до України. Ізоляція Росії триває.

Слідом за перенесенним до Парижу з Санкт-Петербургу кубком УЄФА тепер і Формула 1 скасовує Гран-Прі в Росії, воно мало відбутися в Сочі восени, але, як заявили організатори, за чинних обставин це неможливо. Наближений до Путіна диригент Валерій Гергієв вже не виступить в Нью-Йорку на концертах віденського філармонічного оркестра, запрошення скасоване. А мер Мілана вимагає від нього негайно вголос засудити агресію проти України, інакше співпрацю диригента з найбільшим міланським театром “Ла Скала” буде розірвано. Одразу три технічні гіганти - Інтел, Делл і Леново - зупиняють постачання продукції до Росії. Це - означає відсутність запчастин і нових комп'ютерів, ноутбуків, процесорів. Тим часом Туреччина, яка раніше закликала НАТО до рішучішої відповіді, заявила що не зможе заборонити російським військовим кораблям проходити через Босфор і Дарданелли до Чорного моря, посилаючись на конвенцію Монтрьо. Тим часом Китай продовжує робити вигляд, начебто це Росія хоче переговорів з Україною, на які та не пристає, саме так звучить офіційна заява президента Сі Цзіньпіна. Переговоривши з Путіним він заявив що Кремль готовий до переговорів з Україною на найвищому рівні.