Кожна країна сама має вирішувати, чи надавати Україні бойові літаки - КІбрі

У Білому домі переконані, що кожна країна, попри її членства в альянсі НАТО, має право приймати суверенне рішення, чи передавати Україні бойові винищувачі.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Це все суверенні рішення. Якщо країна НАТО чи навіть країна, яка не входить до Альянсу, хоче надати Україні такі можливості, як винищувачі, це, безперечно, їхнє рішення», - підкреслив представник Білого дому.

Він прокоментував заяви про готовність Великої Британії забезпечити навчання українських пілотів на реактивних винищувачах стандартів НАТО.

Він додав, що якщо українці збираються отримати західні літаки, то їм необхідно буде навчитися літати на них.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передавання Україні винищувачів F-16 має ухвалювати Північноатлантичний альянс.

Водночас раніше ЗМІ писали про те, що Вашингтон не буде забороняти союзникам постачати винищувачі F-16 Україні.

Але військові експерти вважають, що Україна може отримати винищувачі F-16 раніше, ніж очікувалося.

Читайте також:

F-16 для України: Джо Байден сказав НІ постачанням сучасних літаків для ЗСУ