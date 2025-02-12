Кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ — Коваленко

Росіяни завдали ударів балістичними ракетами, є виклики екстрених служб у Києві, відомо про падіння уламків.

Про це заявив лейтенант, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"На жаль, кожна публічна заява Заходу про "прогрес" в русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ", - додав він.

"Путін підготував ресурси до таких гойдалок, раніше про це говорили. Накопичив їх для того, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС робив схожі дії на східному фронті - це методи дипломатії, що тісно переплітаються з фронтом. По Росії має летіти і буде летіти, без цього ніяк", - резюмував він.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні будуть обговорювати в Мюнхені. Очільник Держдепу наголосив, що закінчення війни - “в інтересах усіх”.

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