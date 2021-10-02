"Кожного громадянина України ми захищаємо": Кулеба пообіцяв підтримку Саакашвілі

Колишнього президента Грузії затримали у Тбілісі.

Українське Міністерство закордонних справ готове надати необхідну підтримку Міхаілу Саакашвілі, якого затримали у Грузії.

Про це сказав очільник міністрерства Дмитро Кулеба в коментарі одному з українських телеканалів.

"Саакашвілі - наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду", - наголосив Кулеба.

Слід зауважити, що до українського відомства прибув представник посольства Грузії на виклик, повідомляє РБК. За словами, речника МЗС Олега Ніколенка, українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі. "Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України Міхаіла Саакашвілі, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу", - розповів речник.

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії.

У п’ятницю, 1 жовтня 2021 року, грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі. Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

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