Дональд Трамп і Володимир Путін на тристоронній зустрічі в Китаї / © Associated Press

Реклама

Позиція президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна є моральною капітуляцією Вашингтона. Поблажлива риторика Білого дому створює у Кремля відчуття повної безкарності та стимулює продовжувати війну в Україні.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников, повідомляє «Еспресо».

Реклама

«Моральна капітуляція» Трампа перед Путіним

Портников заявив, що найбільше його вразили не відсутність конкретних результатів тристороннього саміту за участю президентів США, Китаю та Росії у Шеньчжені, а позиція Трампа щодо Путіна. Журналіст охарактеризував її як моральну капітуляцію Сполучених Штатів перед очільником Кремля.

Реклама

За словами публіциста, його обурили дружні висловлювання Трампа на адресу Путіна та його позитивна оцінка російського лідера на тлі обстрілів українських міст і загибелі мирних жителів.

«Єдине, що мене дійсно вразило і про що потрібно говорити, — це моральна капітуляція перед Путіним Сполучених Штатів Америки в особі Дональда Трампа», — підкреслив Портников.

Він зазначив, що після завершення саміту Трамп не припинив виправдовувати дії Путіна. Зокрема, коментуючи російські ракети, які порушили повітряний простір Польщі, американський президент називав це помилкою та применшував масштаб інциденту, зокрема наголошуючи на невеликих розмірах ракет.

На думку журналіста, така риторика нагадує поведінку адвоката, який намагається виправдати свого клієнта навіть тоді, коли очевидною є шкода, завдана потерпілим.

Реклама

Заяви Трампа про перемир’я до січня 2027 року

Окремо Портников розкритикував заяви Трампа та представників його оточення про намір досягти перемир’я до січня 2027 року. Журналіст вважає, що такими словами США фактично сигналізують Росії: у разі провалу переговорів та зміни політичного розкладу в американському Конгресі Україна може отримати більше підтримки, а умови для Москви стануть менш вигідними.

Таким чином, за оцінкою публіциста, Кремль отримує чіткий сигнал про необхідність скористатися нинішньою ситуацією.

Портников також поставив під сумнів доцільність можливого погодження України на несправедливі умови перемир’я, якщо вже за кілька місяців політична ситуація у США може змінитися. Водночас він припустив, що Путін розраховує на відсутність протягом найближчих років серйозних санкцій проти Росії з боку Трампа, а також на те, що Вашингтон не відновить масштабні постачання американської зброї Україні.

Трамп заохочує Путіна до продовження війни

Журналіст наголосив, що російський президент сприймає поступки та відсутність жорсткої реакції як свідчення безкарності своїх дій.

Реклама

«Путін завжди сприймає чужу слабкість як безкарність», — зазначив Портников.

Цим журналіст пояснив і масштаб останньої масованої російської атаки по Україні, яку він не вважає виключно спонтанною помстою за удар по Кримському мосту. За оцінкою публіциста, підготовка настільки масштабної операції могла тривати щонайменше півтора місяця. За цей час Росії необхідно було завчасно розмістити ракети, підготувати авіацію та привести в готовність різні засоби ураження.

Тому Портников припустив, що удар готували заздалегідь і «приурочили» до міжнародного саміту. На думку журналіста, таким чином Росія прагнула продемонструвати, що Путін залишається одним із впливових світових лідерів, здатним діяти проти України незалежно від міжнародних зустрічей та дипломатичних заяв.

Крім того, масована атака, за оцінкою публіциста, мала продемонструвати, що російський президент відчуває підтримку або щонайменше поблажливе ставлення з боку Трампа.

Портников підсумував, що саме позиція американського президента, на його думку, заохочує Кремль не припиняти війну, а продовжувати тиск на Україну.

«Протягом 2025 і 2026 років Путін, по суті, заохочується до продовження війни. Кожний крок Трампа, кожне слово Трампа, кожна пресконференція Трампа — це заохочення Путіна до продовження війни», — висловився журналіст.

До слова, раніше Портников розкритикував підсумки тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, назвавши ухвалену декларацію «беззубою» і здебільшого декларативною. За словами журналіста, документ складається з чотирьох пунктів («за все хороше і проти всього поганого»), які не будуть реалізовані на практиці. Окрім того, Портников звернув увагу, що російсько-українська війна взагалі не увійшла до офіційного тексту декларації, як і не потрапила до підсумкових документів саміту АТЕС.

Останні похвальні заяви Трампа про Путіна — що відомо

Нагадаємо, 19 листопада під час неформальної зустрічі Трампа та Путіна під час саміту АТЕС у Китаї президент США зайшов до кімнати у жвавому настрої, пожартував, вказавши на Путіна, і назвав його своїм другом.

21 листопада Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social фото, на якому він тисне руку Путіну в Китаї, супроводивши знімок написом «Мій друг».

20 листопада Трамп висловив співчуття Путіну через труднощі у затяжній війні проти України. Президент США зауважив, що російському диктатору зараз дуже тяжко, адже війна, яка мала тривати кілька днів, триває вже майже п’ять років і забрала багато життів.

А ще Трамп припустив, що Путін під час масованої атаки на Україну відправив російські дрони та ракети на територію Польщі випадково.

Новини партнерів