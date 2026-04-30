Крадене зерно стало "токсичним": в Ізраїлі відмовились розвантажувати російське судно

Танкер (ілюстративне фото)

Реклама

Ізраїльська компанія «Ценципер», один із найбільших імпортерів зерна в країні, відмовилась розвантажувати російський балкер із викраденим українським зерном.

Про це повідомляють ізраїльське медіа Israel Hayom.

За даними ЗМІ, компанія вже повідомила постачальника, що «з огляду на обставини» для розвантаження вантажу доведеться шукати інший порт. Йдеться про російське судно, яке перевозило зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій України.

Реклама

В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на рішення ізраїльської компанії та назвали його «позитивним кроком».

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що ця ситуація має стати попередженням для всіх учасників морських перевезень і торгівлі.

«Водночас це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам: не купуйте крадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину», — заявив Сибіга.

Скандал із українським зерном: що передувало

Раніше повідомлялося, що ізраїльські порти продовжували приймати судна з вантажами, які Росія незаконно вивозить з окупованих українських територій. Зокрема, йдеться про зерно, викрадене РФ після захоплення частини українських регіонів.

Реклама

27 квітня до Хайфи прибув російський корабель «Панормітіс». За інформацією журналістів розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець», на його борту було понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн іншого збіжжя.

Це був уже другий випадок, коли Ізраїль приймав судно з викраденим українським зерном.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що купівля вкраденого має тягнути за собою юридичну відповідальність, зокрема коли йдеться про зерно, яке Росія незаконно вивозить з України.

«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна», — сказав Зеленський.

Реклама

Також повідомлялось, що шведська прокуратура ухвалила рішення про офіційну конфіскацію суховантажу Caffa, який належав до російського «тіньового флоту» та незаконно курсував під фальшивим прапором. Затримання судна відбулося ще на початку березня біля берегів Треллеборга, а тепер Стокгольм розглядає можливість його остаточного передавання державі, що проводить власне розслідування.

Новини партнерів