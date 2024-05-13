"Краще на Леопарді, ніж на Ламборгіні": Німеччина і Польща відповіли, чи повертатимуть українських військовозобов'язаних

Німеччина та Польща висловили готовність сприяти поверненню українських військовозобов'язаних відповідного віку, які перебувають на їхній території.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю Telegraf.

За його словами, ця тема обговорювалася під час зустрічі українських депутатів з колегами з Бундестагу. Однак для реалізації такого механізму необхідні міжурядові домовленості та налагодження обміну інформацією між країнами.

"Якщо запрацює певний механізм обміну інформацією за реєстрами, Німеччина могла б створити умови, за яких подальше проживання таких громадян в країні стане неможливим", - сказав Федієнко.

Водночас депутат висловив сумніви щодо ефективності такого підходу. На його думку, навіть якщо Україна домовиться з Польщею та Німеччиною про обмін даними, це може призвести лише до того, що військовозобов'язані громадяни переїдуть до інших країн.

"Колеги з Бундестагу запитали, що потрібно прийняти на рівні уряду для того, щоб відповідна категорія українських громадян поїхала виконувати свій конституційний обов'язок. А чому вони так кажуть? Вони обурені! І поляки, і німці не розуміють, яким чином під час війни в Україні наші громадяни їздять по Європі. Мовляв, можливо, вони краще будуть їздити на Леопарді, а не на Ламборгіні?" - сказав член комітету ВР.

"Світ не розуміє, коли хтось тут воює, а хтось відсиджується в іншій країні. Коли ж говоримо про демобілізацію, це ж про справедливість? То давайте говорити й про справедливість щодо тих, хто тут виконує свій конституційний обов'язок і тих, хто втік", - додав Федієнко.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єґер розповів, що чекає на українців призовного віку у Німеччині.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою поки зможуть залишатися в країні.

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