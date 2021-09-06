"Краще жувати, ніж говорити": Разумков розкритикував ініціативу Арестовича перейменувати Україну

За словами Разумкова, гратися з назвою держави та намагатися на цьому "хайпанути" — не державницька позиція.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував ідею радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича про перейменування України на "Русь-Україна".

Про це спікер розповів, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу перед початком нової сесії парламенту.

"Іноді краще жувати, ніж говорити", — сказав Разумков.

За його словами, Україні сьогодні дійсно потрібні зміни, реформи, але їй точно не потрібна зміна назви.

"Ми живемо в державі Україна. Думаю, це влаштовує 99% наших громадян. Давайте працювати над першою частиною. З назвою якось ми розберемося. Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави, тим більше намагатися на ньому, вибачте за сленг, якось хайпанути, це точно не державницька позиція. Не знаю, в якому стані люди дають такі коментарі", — зазначив голова ВР.

Разумков додав, що у нього немає інформації про підготовку в Офісі президента такого законопроєкту і висловив сподівання, що це фейк.

"Краще жувати, ніж говорити": Разумков різко відреагував на ініціативу Арестовича перейменувати Україну

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україну потрібно перейменувати в Русь-Україну, щоб забрати у Росії право на історію і спадщину Київської Русі.

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