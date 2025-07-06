"Краще, ніж в НАТО": Путін видав чергову порцію абсурдних заяв про російську техніку

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін зробив чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він стверджує, що російська техніка вітчизняного виробництва нерідко краща, ніж та, яку виготовляють держави-члени НАТО.

Про це пишуть росЗМІ.

«Подивився деякі розробки наших винахідників, новаторів, талановитих технарів… Вражає! У таких народних КБ на колінці, в гаражах, гаражах і за домашніми ноутбуками російські Кулібіни деколи вигадують таке, що переважає за якістю та ефективністю деяке „залізо“ наших противників з країн НАТО», — заявив Володимир Путін.

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Мовляв, це відбувається тому, що “безпосередньо повязане з хлопцями, які воюють”. За словами диктатора, вони знають, де, що і коли потрібно.

“Це не якась поставка з-за бугра. Те, що зараз затребуване, те і робиться. Причому робиться талановитими людьми”, — зазначив кремлівський божевільний.

Як відзвітував Путін, лише народним фронтом поставлено до військ 110 тисяч БпЛА різних модифікацій. Він додав, що російські безпілотники спалили ворожої техніки більш ніж на $2 млрд.

Звісно, не оминув увагою Путін і свого запеклого ворога — Захід, який допомагає Україні.

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“Уряди, які відправляють зброю до України, мають задуматися, на що витрачають народні гроші”, — додав він.

Доповнюється…