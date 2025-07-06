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"Краще, ніж в НАТО": Путін видав чергову порцію абсурдних заяв про російську техніку
Володимир Путін виступив перед росіянами, щоб поділитися відвертою брехнею та налаштувати на те, що війна проти України триватиме.
Президент РФ Володимир Путін зробив чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він стверджує, що російська техніка вітчизняного виробництва нерідко краща, ніж та, яку виготовляють держави-члени НАТО.
Про це пишуть росЗМІ.
«Подивився деякі розробки наших винахідників, новаторів, талановитих технарів… Вражає! У таких народних КБ на колінці, в гаражах, гаражах і за домашніми ноутбуками російські Кулібіни деколи вигадують таке, що переважає за якістю та ефективністю деяке „залізо“ наших противників з країн НАТО», — заявив Володимир Путін.
Мовляв, це відбувається тому, що “безпосередньо повязане з хлопцями, які воюють”. За словами диктатора, вони знають, де, що і коли потрібно.
“Це не якась поставка з-за бугра. Те, що зараз затребуване, те і робиться. Причому робиться талановитими людьми”, — зазначив кремлівський божевільний.
Як відзвітував Путін, лише народним фронтом поставлено до військ 110 тисяч БпЛА різних модифікацій. Він додав, що російські безпілотники спалили ворожої техніки більш ніж на $2 млрд.
Звісно, не оминув увагою Путін і свого запеклого ворога — Захід, який допомагає Україні.
“Уряди, які відправляють зброю до України, мають задуматися, на що витрачають народні гроші”, — додав він.
Доповнюється…