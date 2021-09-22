Кравчук перебуває у Німеччині на реабілітації після операції: як почувається перший президент

Кравчук перебуває у Німеччині на реабілітації після операції: як почувається перший президент

За інформацією родичів, реабілітація доволі успішна.

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук наразі проходить реабілітацію, яка, зі слів родичів, є доволі успішною.

Про повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, пише УНН.

"Він проходить реабілітацію, вона, як кажуть його рідні, доволі успішна", — зазначив він.

Нагадаємо:

Перший президент України Леонід Кравчук нещодавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провели ще наприкінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров.

яку йому провели ще наприкінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров. Стан першого президента України Леоніда Кравчука лікарі оцінювали як складний . Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім родичі заборонили медикам повідомляти подробиці його самопочуття.

. Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім повідомляти подробиці його самопочуття. Варто зазначити, що перший президент незалежної України Леонід Кравчук вперше за 30 років через стан свого здоров'я пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності.

Новини України: Леонід Кравчук на реабілітації – що відомо про стан здоров'я першого президента

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