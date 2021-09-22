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Кравчук перебуває у Німеччині на реабілітації після операції: як почувається перший президент

Кравчук перебуває у Німеччині на реабілітації після операції: як почувається перший президент

УНІАН

За інформацією родичів, реабілітація доволі успішна.

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук наразі проходить реабілітацію, яка, зі слів родичів, є доволі успішною.

Про повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, пише УНН.

"Він проходить реабілітацію, вона, як кажуть його рідні, доволі успішна", — зазначив він.

Нагадаємо:

  • Перший президент України Леонід Кравчук нещодавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провели ще наприкінці червня. Операційне втручання проводив відомий кардіохірург Борис Тодуров.
  • Стан першого президента України Леоніда Кравчука лікарі оцінювали як складний. Відомо, що майже місяць він перебував у реанімації, політику зробили складну операцію на серці, після якої він більш ніж місяць провів у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Однак потім родичі заборонили медикам повідомляти подробиці його самопочуття. 
  • Варто зазначити, що перший президент незалежної України Леонід Кравчук вперше за 30 років через стан свого здоров'я пропустив урочисті заходи, присвячені Дню Незалежності.

Новини України: Леонід Кравчук на реабілітації – що відомо про стан здоров'я першого президента

Новини України: Леонід Кравчук на реабілітації – що відомо про стан здоров'я першого президента

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