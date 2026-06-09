Країна-член НАТО припиняє постачання зброї до України: подробиці

Боєприпаси / © Associated Press

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Болгарія планує припинити постачання зброї Україні. Софія закликає до «справедливого миру, який буде визначено обома сторонами».

Про це заявив міністр оборони Дімітар Стоянов на прес-конференції, повідомляє The Sofia Globe.

«Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. У неї достатньо озброєння. Ми не передбачаємо надання більшої кількості зброї українській армії», — заявив очільник болгарського Міноборони.

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Він висловився, що війна агресорки Росії в Україні «не буде вирішена на полі бою». Зі слів Стоянова, «час сісти за стіл переговорів».

«Ми бачимо позиційну війну, і скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, чого досягається, — це втрати людських життів», — сказав Стоянов.

До слова, Bloomberg наголошує, що Болгарія є одним з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС. Це було важливим для Києва на початку війни. Хоча Софія офіційно відмовилася надавати пряму військову допомогу, але болгарські снаряди потрапляли на передову через експорт до інших країн ЄС. Від 2022 року Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги.

Зауважимо, що позиція Дімітара Стоянова перегукується з думкою колишнього президента і нового проросійського прем’єра Румена Радєва. Зокрема, він закликав до скасування санкцій проти Кремля, бо, мовляв, вони шкодять європейській економіці, говорив про покращення зв’язків з РФ та закликав до «практичних відносин з Москвою, заснованих на взаємній повазі та рівному ставленні».

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Нагадаємо, раніше звіт ООН розкрив таємні постачання Болгарії для ЗСУ. Йдеться про масштабне підсилення українських Сил оборони дефіцитною важкою технікою радянських зразків. Озброєння передавали, як через третіх країн, зокрема Чехію, а також напряму.

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