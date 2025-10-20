Країна НАТО заявила, що готова надати літаку Путіна коридор для польоту до Будапешта

Болгарія готова відчинити небо для літака Путіна на шляху до Трампа / © Getty Images

Болгарія готова надати повітряний коридор літаку з диктатором РФ Володимиром Путіним, якщо той звернеться з офіційним проханням для перельоту до Будапешта на зустріч із Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Георгій Георгієв у коментарі Болгарському національному радіо (BNR).

«Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами», — зазначив Георгієв.

На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор Путінові, міністр відповів лаконічно, риторично запитуючи:

«А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї прибути?»

Зауважимо, що Болгарія є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою у депортації українських дітей.

Нагадаємо, що після розмови з главою Кремля Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті.

Видання Air Live пише, що маршрут Путіна до Угорщини повинен оминати майже всі держави-члени ЄС, навіть попри те, що сама Угорщина належить до цього блоку. За інформацією видання, Путін має летіти через Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію, а потім вже — до Угорщини.