Країни Балтії та Польща просять НАТО розширити військову присутність на їхніх територіях - WР

Країни Балтії та Польща просять НАТО значно розширити військову присутність на їхніх територіях та створити нові можливості, такі як протиповітряна оборона, що може значно ускладнити імовірне вторгнення Росії.

Через потенційну загрозу з боку Росії, яка варварськи нищить Україну, Литва, Латвія, Естонія та Польща просять Альянс збільшити кількість військовослужбовців та розмістити системи ППО на їхніх територіях.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

У документі, який опинився у розпорядженні видання, пропонується направити до кожної країни військовий контингент чисельністю до 20 тис. осіб, якщо вони перебувають під загрозою. Також Польща та країни Балтії просять про розміщення додаткових засобів ППО.

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"Не можна виключати пряму військову агресію Росії проти союзників по НАТО. Росія може швидко згрупувати військові сили проти східного кордону НАТО і протистояти Альянсу короткою війною і фактом", – йдеться в конфіденційній спільної пропозиції балтійських держав.

Водночас, деякі країни. наприклад, Франція та Італія, висловлюють скептицизм щодо того, що російське вторгнення несе загрозу території НАТО найближчим часом.

Зазначається, що деякі країни більш обережно ставляться до нових надійних зобов’язань у Східній Європі, побоюючись підписання великих розгортань, які були б дорогими і відволікали б війська з інших районів.

"Ми будемо будувати мир завтра, давайте ніколи про це не забувати. Нам доведеться це зробити з Україною та Росією за столом. Кінець дискусії та переговорів призначатимуть Україна та Росія. Але це не буде зроблено ні в запереченні, ні в виключенні один одного, ні навіть у приниженні", - сказав президент Франції Еммануель Макрон журналістам минулого тижня.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

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