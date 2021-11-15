Країни Балтії закликали притягнути до відповідальності режим Лукашенка за "торгівлю людьми"

Литва, Латвія та Естонія підтримали дії Польщі, спрямовані "для захисту зовнішнього кордону ЄС".

Президенти Естонії, Латвії та Литви Алар Каріс, Егілс Левітс та Ґітанас Науседа засудили режим Олександра Лукашенка, який використовує мігрантів у політичних цілях і провокує кризу на польсько-білоруському кордоні.

Про це йдеться в спільній заяві очільників країн Балтії.

Президенти заявили, що режим Лукашенка має бути притягнутий до відповідальності за "торгівлю людьми". За словами політиків, Білорусь експлуатує мігрантів у політичних цілях, змушуючи їх порушувати кордон Європейського Союзу.

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Очільники трьох балтійський держав закликали всі компетентні міжнародні організації взяти активну участь у врегулюванні "ситуації, яку створив режим Лукашенка". Вони також висловили повну підтримку дій, вжитих Польщею, для захисту зовнішнього кордону ЄС.

Каріс, Левітс та Науседа закликали лідерів Європейського Союзу та НАТО активізувати свої дипломатичні зусилля в країнах, звідки прибувають мігранти до Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.

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