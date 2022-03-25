Країни цивілізованого світу розуміють, з якою проблемою зіткнулося наше покоління - Резніков про російського агресора

Країни цивілізованого світу розуміють, з якою проблемою зіткнулося наше покоління - Резніков про російського агресора

Підтримка України з боку партнерів беззаперечна.

Міністр оборони України Резніков Олексій розповів провів чотири онлайн та телефонні розмови з колегами - міністрами оборони Фінляндії - Антті Кайкконеном, Італії - Лоренцо Гуеріні, Канади - Анітою Ананд та США - Ллойдом Остіном.

Про це інформує Міністерство оборони України у Facebook.

Ключові тези:

Усі країни цивілізованого світу розуміють, з якою проблемою у вигляді російського агресора зіткнулося наше покоління.

Гуманітарна допомога, яку надають нам наші друзі - суттєва. Зокрема, і підтримка українських громадян, які вимушені тимчасово покинути рідну країну на час війни, розв‘язаної Росією.

Підтримка України з боку партнерів беззаперечна. Проте, чим більшою вона буде, тим краще. І нам є ще до чого йти в цьому напрямку;

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Співпраця є. Понад те: вона буде й надалі і зростатиме кількісно і якісно. На цьому публічно наголошують наші партнери.

Мужністю і героїзмом наших захисників і захисниць захоплюється увесь світ. Так само увесь світ розуміє, що саме від обороноздатності України залежать мир, безпека та майбутнє людства.

"Я вдячний своїм колегам, що представляють країни, які пліч-о-пліч стоять з нами на захисті правди й свободи. Сьогодні мова йде не тільки про Україну. Мова йде про цінності всього цивілізованого світу. Правда з нами. Перемога - за нами. Слава Україні!", - резюмував Резніков.

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