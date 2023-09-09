Країни G20 опублікували декларацію зі згадкою про війну в Україні, проте без засудження РФ

Країни "Великої двадцятки" опублікували спільне комюніке, в якому є згадка про війну в Україні.

Країни G20 9 вересня узгодили спільну декларацію на саміті в Нью-Делі, Індія.

Про це йдеться у тексті підсумкової декларації країн "Великої двадцятки".

"Завдяки наполегливій роботі всіх команд ми досягли консенсусу щодо Декларації саміту лідерів G20. Я оголошую про прийняття цієї декларації", – оголосив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Проте у заяві не йдеться про засудження дій Росії, яка розв’язала війну проти України.

"Щодо війни в Україні, нагадуючи про дискусію на Балі, ми повторили наші національні позиції та резолюції, прийняті в Раді Безпеки ООН і Генеральній Асамблеї ООН, і підкреслили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН у всій його повноті. Відповідно до Статуту ООН, усі держави повинні утримуватися від загрози силою або її застосування з метою захоплення територій проти територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави", – йдеться у заяві G20.

Окремо наголошується, що "G20 не є платформою для вирішення геополітичних і проблеми безпеки", хоч "ці проблеми можуть мати значні наслідки для глобальної економіки".

Лідери G20 наголосили, що війна в Україні мала негативні наслідки для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків поставок, макрофінансової стабільності, інфляції, ускладнила політичне середовище для низки країн (такі, що розвиваються, найменш розвинені країни, країни, що все ще оговтуються пандемія COVID-19 та економічної кризи).

Нагадаємо, Індія бере участь в саміті G20 вже із новою назвою країни (фото).

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