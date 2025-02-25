Країни G7 не можуть узгодити спільну заяву щодо війни в України: названа причина

Наразі робота над спільною заявою продовжується.
Країни G7 наразі обговорюють можливу спільну заяву щодо третьої річниці російської агресії проти України.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Reuters.
Вона розповіла про існування розбіжностей з позицією Сполучних Штатів під час обговорення тексту спільної заяви.
"Ми працювали, дійсно, з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі розмови", - сказала полі.
Крім того, вона заявила, що Канада та інші країни не згодні з позицією, яку США відстоюють в ООН, зокрема, з резолюцією, яку вони запропонували.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп ошелешив черговою заявою – тепер він заявив, що був би радий, якби Росія знову приєдналася до "Великої сімки" (G7).
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні G7, де мав розмову з Трампом.
Читайте також: