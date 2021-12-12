Країни G7 обіцяють Росії "серйозні витрати" в разі її вторгнення до України - Bloomberg

Країни G7 обіцяють Росії "серйозні витрати" в разі її вторгнення до України - Bloomberg

Заходи проти РФ, які обговорювалися очільниками МЗС G7, "розроблені для дуже швидкого впровадження".

Держави-члени "Великої сімки" (G7) єдині у своїй позиції щодо "серйозних витрат", із якими зіткнеться президент РФ Володимир Путін в разі вторгнення російський військ до України.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що розміщення Москвою своїх солдатів та військової техніки на кордоні з Україною "висунуло побоювання щодо війни на перше місце порядку денного" зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Ліверпулі.

За словами представника американського Держдепартаменту, який побажав залишитися анонімним, учасники переговорів обговорювали заходи, які, в разі необхідності, можна буде "дуже швидко реалізувати" у відповідь на ескалацію з боку Кремля.

Інший офіційний представник США резюмував, що "Путін зіткнеться з колосальними наслідками, якщо він вторгнеться в Україну". Він також висловив упевненість в тому, що широка група країн, зокрема держави-члени "Великої сімки", "приєднаються до запровадження витрат відповідно до цього сценарію".

Співрозмовник Reuters з Держдепу США описав переговори як "інтенсивні" та висловив переконання у тому, що деескалації напруженості з Росією все ще можна досягти дипломатичним шляхом.

"Якщо вони (Росія. - Ред.) вирішать не йти цим шляхом, у відповідь будуть серйозні наслідки та серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому, - сказали виданню. - Ті види витрат, про які ми говоримо, розроблені для дуже швидкого впровадження".

Під час зустрічі головних дипломатів країн "Великої сімки" також обговорювався виклик, кинутий Китаєм західним демократіям, зокрема "хижацька торговельна практика щодо Європи".

Ще однією темою перемовин були "подальші кроки щодо ядерної угоди з Іраном". Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила журналістами, що прогресу щодо цього питання поки "немає".

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