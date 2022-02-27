Країни G7 ухвалять подальші кроки щодо Росії та допоможуть Україні зброєю

Україні продовжать постачати зброю.

Країни Великої сімки ухвалять подальші кроки щодо Росії, якщо не буде припинено війну в Україні.

Про це повідомили в МЗС ФРН.

Лідери країн також домовилися продовжити постачання оборонного озброєння в Україну.

Нагадаємо, що санкції проти Росії у зв'язку з інтервенцією до України на сьогодні ввели: Сполучені Штати, Євросоюз, Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія, Велика Британія.