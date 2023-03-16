Країни G7 відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту — WSJ

Позиція країн G7 може викликати нову напругу в ЄС щодо схеми обмеження цін.

Президент США Джо Байден у розмові з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив, що наразі нема потреби корегувати нафтові санкції, які були введені проти Росії.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За даними журналістів, країни G7 хочуть зберегти ціни на російську нафту. На рівні 60 доларів за барель.

Видання зазначило, що це руйнує надії деяких європейських країн, які сподіваються на посилення нафтових санкцій проти Росії.

В свою чергу прессекретар Ради національної безпеки Сполучених Штатів заявив, що не буде коментувати дану ситуацію.

"Позиція "Великої сімки" може викликати нову напругу в ЄС щодо схеми обмеження цін", - додають журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після набуття чинності другого етапу ембарго на російську нафту Німеччина скоротила її імпорт на 99,9%.

Крім того, ми раніше інформували, що найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід "Дружба" з Росії.

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