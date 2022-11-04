Країни G7 закликали Росію припинити ядерну риторику, а Лукашенка – не втягувати Білорусь у війну

Там відкинули заяви РФ про те, що Україна нібито готує радіологічну "брудну бомбу".

Очільники МЗС країн-членів G7 закликали Росію припинити ядерну риторику і відкинули її звинувачення на адресу України про "брудну бомбу".

Про це йдеться у спільній заяві міністрів "Великої сімки" за підсумками засідання у німецькому Мюнстері 4 листопада.

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Ми також відкидаємо неправдиві заяви Росії про те, що Україна готує радіологічну "брудну бомбу", – йдеться у заяві.

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Там нагадали, що інспекції МАГАТЕ підтвердили безпідставність звинувачень РФ на адресу України.

"Ми також засуджуємо захоплення та мілітаризацію Росією української Запорізької атомної електростанції, що триває, викрадення та жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи. Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ щодо створення Зони безпеки й захисту", – додали автори заяви.

Очільники МЗС "Групи семи" також заявили – якщо режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка безпосередньо втягне країну у війну проти України, G7 запровадить проти режиму "великі додаткові витрати".

Дипломати закликали білоруську владу припинити сприяти веденню агресивної війни Росії проти України, зокрема й не дозволяти російським військам використовувати територію РБ для запуску ракет по Україні.

Ядерна риторика РФ

Президент Росії Володимир Путін та голова Міноборони країни Сергій Шойгу звинуватили Україну у створенні "брудної бомби" задля подальшого застосування на власній територій і звинувачень на адресу Москви. Проте місія МАГАТЕ прибула до України, провела перевірку та не виявила ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів.

Водночас у Росії періодично і прямо або натяками погрожують на застосування свого ядерного озброєння у війні проти України.

Щоправда, у Білому домі поки кажуть про відсутність ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю, але там серйозно ставляться до цього питання.

Загроза нападу з Білорусі

У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збереження загрози повторного вторгнення до України з території Білорусі. Проте ударного угруповання в РБ задля цього поки не створено. Як пояснив військовий аналітик з Білорусі Олександр Алесін, задля наступу на Україну з РБ Росії необхідно створити угруповання зі 100 тис. військових із технікою, а таких ресурсів на сьогодні країна-агресорка не має. Тож у найближчі три-п’ять місяців чекати на ескалацію не варто.

Сам Лукашенко каже, що не планує відправляти своїх військових воювати проти України, а "мріє" про те, щоб не було війни.

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