Країни НАТО досі не визначились, що запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі наступного тижня — WP

Країни НАТО сумніваються у тому, що запропонувати Україні на саміті Альянсу. Серед членів НАТО досі немає одностайного рішення щодо цього, хоча саміт заплановано вже наступного тижня.

Країни-члени НАТО досі не визначились, що запропонувати Україні на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі вже наступного тижня.

Про це пише The Washington Post.

Юрій Сак, радник міністра оборони України Олексія Резнікова, заявив, що саміт НАТО повинен закінчитися тим, що президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "стануть поруч" і проголосять: "Сьогодні ми ухвалили історичне рішення. Сьогодні ми запросили Україну приєднатися до НАТО".

"Потім всі вип'ють шампанське", - сказав Сак.

Однак за кілька днів до самого саміту досі зовсім не ясно, чи будуть там відкупорювати шампанське. Натомість постає питання про те, з якими альтернативами залишиться Україна, якщо її надії не виправдаються, що, "ймовірно, може статися".

Союзники по НАТО досі не вирішіли, що саме запропонувати Україні на зустрічі, яка розпочнеться у вівторок, 11 липня. Вашингтон, який має найбільший вплив на рішення 31 члена Альянсу, протягом місяців маневрував, щоб знизити очікування Києва, зосереджуючи розмову на "гарантіях безпеки", а не на членстві в найближчій перспективі. Це багато союзників відмовляються навіть обговорювати, поки Україна перебуває у стані війни з Росією.

У Альянсі досі ставлять під сумнів готовність Києва приєднатися до НАТО. Мовляв, Україна ще має пройти довгий шлях до реформування своєї армії та вирішення хронічної проблеми з корупцією, яка буде "хвилювати" західних політиків, розглядаючи заявку Києва.

Водночас, незважаючи на членство чи без нього, українські чиновники очікують від західних країн зобов’язань у сфері безпеки "невідкладно і якнайшвидше", що могло б спонукати Москву вивести свої війська. Багато аналітиків кажуть, що президент Росії Володимир Путін розраховує на те, що західні прихильники України виснажаться і зупинять дорогий потік зброї та економічної допомоги, які вони надсилають Києву.

Також читайте На саміті у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО: подробиці

Такі гарантії безпеки можуть також служити для стримування Росії від будь-яких великих актів агресії в майбутньому. Так, міністр оборони Україні Олексій Резніков раніше казав, що "якщо режим у Кремлі не зміниться в найближчі роки, навіть після нашої перемоги, в їхніх головах буде бажання помститися".

Зараз, за словами дипломатів, деталі пакету безпеки для України досі не визначені. Але офіційні особи США та НАТО описали нові пропозиції щодо двосторонніх або багатосторонніх угод , які вони охарактеризували як "пакти про взаємну оборону або меморандуми безпеки з Україною".

Адміністрація Байдена намагалася перевести дискусію в бік довгострокових пактів безпеки. Сполучені Штати також попередньо підтримали план усунення бар’єрів для вступу України — скажімо, дозволивши Україні згодом обійти План дій щодо членства, але знову без встановлення часових рамок.

Зараз незрозуміло, чи такі угоди наразі допоможуть Україні. Жоден союзник по НАТО не бажає посилати своїх солдатів воювати в Україні, а Сполучені Штати досі відмовляються відправляти Україні свою найсучаснішу зброю.

Зазначимо, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що вже необхідно зробити рішучі кроки щодо членства в майбутньому. Тож Україна очікує отримати гарантію запрошення в Альянс на саміті НАТО у Вільнюсі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ незаслужено досі не є частиною армії НАТО, адже українські військові вже півтора року протидіють російській агресії і можуть поділитися з армією НАТО неабияким досвідом боротьби з РФ після приєднання до Альянсу.

Читайте також: