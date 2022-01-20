Країни НАТО не повинні піддаватися на шантаж Росії - прем’єри Польщі та Латвії

Країни НАТО не повинні піддаватися на шантаж Росії - прем’єри Польщі та Латвії

Зараз критичний момент в історії з точки зору реалізації проєкту Nord Stream-2.

Країни НАТО не повинні піддаватися на шантаж і погрози з боку Росії, тому Німеччина має заблокувати введення в дію газопроводу “Північний потік-2”.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві заявили прем’єр-міністри Польщі і Латвії Матеуш Моравецький і Кріш’яніс Каріньш, - пише Укрінформ.

Тиск з боку Росії збільшується, відтак спільна позиція Заходу на ситуацію навколо України і те, що відбувається на східному фланзі НАТО, має бути рішучою.

“Не може бути поступок НАТО на погрози і шантаж з боку Росії. Тому, потрібно рішуче підкреслити, що наша позиція є однозначною: ми не погоджуємося на шантаж, зокрема газовий шантаж, які з’явився разом з будівництвом Nord Stream 2”,- зауважив Моравецький.

За словами польського прем’єра, зараз критичний момент в історії з точки зору реалізації проєкту Nord Stream 2.

“Голос Латвії, голос Польщі однозначний: цей газопровід не повинен бути зміцненням арсеналу шантажу в руках, у розпорядженні президента Росії”, - додав польський прем’єр Польщі.

Він закликав німецьких партнерів “опам’ятатися й усвідомити гігантський ризик, який пов'язаний з наданням Москві цього інструменту шантажу”.

Прем’єр Латвії наголосив, що для Росії загрозою є зміцнення демократії в Україні.

“У зв’язку з цим і військова реакція. У світлі цієї загрози ми маємо зберегти єдність, силу і не піддаватися на шантаж і тиск Кремля”, - резюмував Каріньш.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США висловив занепокоєння запровадженням санкцій проти "Північного потоку-2" на рівні закону, який проштовхує сенатор-республіканець Тед Круз, оскільки він може підірвати єдиний фронт заходів у відповідь на ймовірну агресію Росії проти України.

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