Країни Східної Європи розкритикували пропозицію Байдена провести саміт країн-лідерів НАТО з РФ - Bloomberg

За словами Байдена у такій зустрічі мають взяти чотири країни-союзники США по НАТО.

Країни Східної Європи, з якими Байден поспілкувався одразу після відеозустрічі з Путіним, критично відреагували на пропозицію США про те, щоб кілька союзників по НАТО провели зустріч із Росією для обговорення нарощення військ біля кордонів України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що влада однієї з країн у регіоні, дипломат якої відмовився називати своє ім'я, "розлючена і вимагає негайного роз’яснення щодо того, що саме планує президент Джо Байден".

Інший дипломат був більш конкретним і заявив - тривога держав на східному фланзі, які колись перебували під домінуючим впливом СРСР, тепер опинилися на передовій лінії перед агресивною Росією — пов’язана насамперед із тим, до яких поступок можуть призвести переговори з погляду політичних гарантій та обмеження свободи пересування в НАТО, а також здатності Альянсу вдаватися до дій.

"За жодних обставин РФ не повинна отримати право голосу в тому, хто може чи не може бути членом НАТО. Найтривожніший намір Москви - поділити Європу на сфери впливу. Ми пам’ятаємо такі моменти з досвіду своєї історії, і ми не наївні в цьому питанні", — заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Своєю чергою Байден заявив, що сподівається сьогодні оголосити про проведення такої зустрічі, у якій мають взяти участь "щонайменше чотири наші ключові союзники по НАТО". Це викликало роздратування країн Балтії, оскільки, найімовірніше, перевагу віддадуть західноєвропейським союзникам США, а не східним державам.

Нагадаємо, 9 грудня відбулася розмова президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обох країн обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні.

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