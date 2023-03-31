Країни ЄС близькі до початку переговорів про відправлення до України миротворчих військ — Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що країни ЄС близькі до того, щоб почати переговори про відправлення миротворчих військ до України.

Країни ЄС можуть розпочати переговори про відправлення до України військ миротворчого типу.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє 24.hu.

"Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС послати в будь-якій формі війська якогось миротворчого типу чи краще не посилати. Ми близькі до цієї межі, яку раніше не перетинали", - сказав він.

За словами Орбана, кількість країн, що стали на бік миру замість війни, не збільшилася.

"Немає сумнівів, що війна стає все більш кривавою та жорстокою, кількість жертв з обох боків перевищує сто тисяч", - сказав він.

Орбан додав, що Угорщина пропонує припинення вогню та смертей невинних людей.

"Мирний план може бути вироблений під час припинення вогню. Ніколи ще в історії ніхто не вигадував рішення під час війни. Шлях до миру починається з припинення вогню, і це мета угорської зовнішньої політики", - сказав Орбан.

Він також додав, що безпека Угорщини перебуває під загрозою, яка лише зростає із ризиком ескалації війни.

"Загроза світової війни - не літературне перебільшення. На цей час це реальна небезпека", - сказав він.

Нагадаємо, Росія внесла Угорщину до списку "недружніх країн". Причиною такого рішення називають, що нібито Будапешт "підписався під усіма антиросійськими санкціями ЄС".

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