Країни ЄС і США закликали застерегти мігрантів від потрапляння в пастку, розставлену білоруською владою

Країни ЄС і США закликали застерегти мігрантів від потрапляння в пастку, розставлену білоруською владою

Члени ЄС та США засудили організоване білоруською владою використання людей з метою дестабілізації сусідніх країн

Члени Ради безпеки ООН Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Велика Британія, США та Албанія готові обговорити нові заходи щодо Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами на кордоні з Польщею.

Про це пише "Інтерфакс-Україна"

"Разом ми висловлюємо нашу солідарність з Польщею та Литвою і готові обговорити подальші заходи, які ми можемо вжити, щоб підтримати їх і націлити на тих, хто бере участь у діяльності режиму Лукашенка та сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Ми залишимося єдиними, і повними. рішучості захистити ЄС від цих гібридних операцій білоруської влади", — йдеться у спільній заяві.

Також вони закликали країни, звідки приїжджають нелегальні мігранти, до співпраці, щоб застерегти громадян від потрапляння в пастку, розставлену білоруською владою.

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Країни засудили організоване білоруською владою використання людей з метою дестабілізації сусідніх країн та зовнішнього кордону Європейського Союзу та відволікання уваги від власних порушень прав людини.

"Ми закликаємо білоруську владу припинити ці нелюдські дії і не наражати на небезпеку життя людей. Міжнародним організаціям необхідно надати негайний і безперешкодний доступ до людей, які там знаходяться, для надання гуманітарної допомоги. Білоруська влада повинна розуміти, що чинити тиск на Європейський союз таким чином, шляхом цинічної інструменталізації мігрантів, не вдасться", — резюмували члени РБ ООН.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький попередив, що потоки мігрантів із Білорусі можуть спробувати проникнути до ЄС через територію України.

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