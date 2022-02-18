Країни Європи виступили на підтримку України та засудили намір Росії визнати “ЛДНР”: заява

Країни Європи виступили на підтримку України та засудили намір Росії визнати “ЛДНР”: заява

Країни висловили повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Шість членів Ради Безпеки ООН виступили на підтримку України та засудили намір РФ визнати так звані “ЛДНР”.

Про це йдеться у спільній заяві Франції, Німеччини, Ірландії, Естонії, Албанії, Норвегії та ЄС, оприлюдненій після засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Росією з приводу виконання Мінських угод, - пише Укрінформ.

“Ми підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів”, - наголошується у документі.

Підписанти закликали до “повного виконання Мінських угод, починаючи із безумовного дотримання режиму припинення вогню”. “Ми висловлюємо глибоке занепокоєння рішенням Держдуми РФ, яка закликала президента РФ визнати так звані “ДНР” та “ЛНР”. Ми застерігаємо від цього кроку, який становитиме подальше порушення українського суверенітету й територіальної цілісності, а також суперечитиме духу та букві Мінських угод”, - зазначається у заяві.

У документі також наголошується на важливості знаходження дипломатичного виходу із чинної кризи. “Ми закликаємо Росію вжити конкретні кроки для деескалації ситуації на українському кордоні, забезпечення повної прозорості військових дій у регіоні та долучитися до сутнісного діалогу щодо безпеки у Європі”, - стверджують підписанти.

Напередодні Україна звернулася до Радбезу ООН з проханням обговорити в контексті виконання Мінських угод постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих "ЛДНР".

Нагадаємо, Раду безпеки ООН скликала Росія, щоб звинуватити Київ у саботажі виконання домовленостей. Українське МЗС заперечило - Мінський процес підриває саме Росія. Зокрема, Держдума РФ проголосувала за те, щоб визнати фейкові республіки незалежними. І це прямо суперечить Мінським угодам. Адже вони спрямовані на реінтеграцію окупованих територій у складі України.

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